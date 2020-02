Een mbo- of hbo-diploma nodig? Zó gemakkelijk koop je een neppe

Vandaag een niet-afgestudeerde, volgende week een hbo gecertificeerde chemicus? Op de wondere wereld van het internet kun je alles kopen. Dus ook diploma’s. Een korte zoektocht op Google levert tientallen hits op. Wat gaat er schuil achter deze wereld? Punt sprak een verkoper. Een die zelfs adverteert op Google.

Ik zag alle positieve reviews op jullie site en ik vroeg me af of jullie nog steeds diploma’s leveren? En komt mijn diploma dan ook in het register van DUO? En, laatste vraag, hoe betrouwbaar zijn jullie? Ik ben al eens eerder genept.

Zo luidt de mail onder een schuilnaam die richting een aantal diploma aanbieders gaat. Aan verkopers namelijk geen gebrek. Alleen al via de reguliere weg (Google) verschijnt er een tienvoud aan sites. Laat staan wat het Dark Web te bieden heeft.

Al na een uur stromen de eerste reacties de mailbox binnen. Zo schrijft ene Marcel op verzoek:

Van LBO, VBO, LEAO, VMBO, MAVO, HAVO, VWO, HBO, HTS MBO, MEAO, MTS tot aan een diversiteit aan CERTIFICATEN.

De diploma’s die wij leveren zijn niet van echt te onderscheiden!

Wij zijn wel selectief in de soorten die wij leveren.

Zo leveren wij bijvoorbeeld geen doctorandus (drs.)

De verschillende websites beweren, in teksten vol spelfouten en kromme zinnen, dat ze elk gewenst diploma kunnen namaken en binnen een paar werkdagen leveren. De prijzen van de aanbieders variëren van 450 euro zonder DUO-registratie, tot 800 euro inclusief DUO registratie. Betaling gaat via cryptocoin. En als je het zelf even niet weet, kunnen ze zo met je meedenken. Bovenal beweren ze “100 procent betrouwbaar” te zijn.

Begin november ontstond er flinke ophef om een site die studieschulden bij DUO zou wissen én diploma’s verkocht. De website werd ontdekt door Tweede Kamerlid Harry van de Molen (CDA), hij noemde het “schaamteloos.” De Telegraaf kwam in contact met de personen achter de site en het zou volgens hen gaan om een uit de hand gelopen grap.

Om meer autoriteit uit te stralen, staan op de sites van Diploma 2020, Diploma Nederland, Diploma247.com en Diplomakopenonline.com louter positieve reviews van ‘kopers’. Alsof het gaat om een simpel product op bol.com met uitmuntende reviews.

Uiteindelijk ontstaat er een mailwisseling met Diploma Kopen 2020, een aanbieder die ook op Google adverteert. Specifiek die verkoper wekt mijn interesse door het gebruik van een Protonmail, een end-to-end versleutelde e-maildienst.

Oké oké. Ik heb namelijk meerdere sites gevraagd, je gaat ook niet zomaar een stofzuiger kopen zonder andere te hebben geprobeerd. Iemand met een protonmail waarschuwde mij voor jou omdat je bij eenzelfde oplichtersbende zou zitten..

Wil dit wel graag weten voor ik zo’n gigantisch bedrag ergens aan uitgeef.

Een echt diploma wil ik niet kopen, er is genoeg bewijs op het internet te vinden waaruit blijkt hoe gemakkelijk dat gaat. Zo ging programmamaker en presentator Alberto Stegeman al in 2010 op pad om een vals diploma te bemachtigen. Wel wil ik bewijs inzien en meer te weten komen over deze handel in diploma’s.

Dirk* verkoopt nu naar eigen zeggen zo’n zeven jaar diploma’s. Geïnspireerd door die betreffende aflevering van Alberto Stegeman. Hij zegt onder andere verantwoordelijk te zijn voor de marketing en communicatie van Diploma 2020. “Ik ben er mee begonnen om geld te verdienen. Ik ben altijd heel erg ondernemend geweest. Ik heb zelf gestudeerd, best een hoge studie trouwens, waar ik vroeger ook het een en ander mee heb gedaan. Wil je niet zeggen wat ik exact heb gestudeerd, lijkt mij overbodig.”

“Ik ben er mee begonnen om geld te verdienen”

Vanuit het buitenland stuurt hij naar eigen zeggen een andere jongen aan die de diploma’s maakt en verstuurt. “Gedateerde diploma’s doe ik zelf, daarop is ook een langere levertijd van toepassing.” Daarnaast zijn er nog een paar anderen die “diensten leveren die wij nodig hebben met betrekking tot de verkoop, papier, enzovoort.”

DUO registratie

Wanneer je ergens na je opleiding wordt aangenomen, vraagt de nieuwe werkgever vrijwel altijd om een uittreksel van jouw diploma. In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende, Nederlandse opleidingen. Het uittreksel is een geldig bewijsstuk van het behaalde diploma.

Maar, hoe waterdicht is zo’n door DUO gekeurmerkt register? Vrijwel alle diplomaverkopers geven namelijk aan dat zij óók die DUO-registratie voor je kunnen fixen. Bij de een is dat al inbegrepen in de prijs, bij de ander betaal je daar tientallen euro’s extra voor.

Onzin, volgens een DUO-woordvoerder. “DUO ziet vaker deze beweringen, maar heeft daar nog nooit bewijs van gezien.” De procedure om een diploma in het Diplomaregister te registreren, voldoet aan hoge veiligheidsnormen. “De instellingen melden de behaalde diploma’s bij DUO, DUO verifieert deze weer bij de instellingen en deze worden door accountants gecontroleerd. In het Diplomaregister zitten dus alleen echte diploma’s”, besluit de woordvoerder.

Hoe Dirk een registratie regelt, wil hij niet delen. “Hoe? Die vraag kan ik niet beantwoorden, helaas. Ik kan je niet het recept van de kok geven. Tevens is dit ook een gevoelig onderwerp.” Er spelen volgens hem veel belangen rondom DUO. “Als ik jou dit ga uitleggen, kunnen mensen in de problemen raken.” Hij gaat verder niet in op de beweringen van DUO.

“Als ik jou dit ga uitleggen, kunnen mensen in de problemen raken”

DUO: “Wij doen overigens altijd aangifte tegen websites die valse diploma’s verkopen en tegen mensen die gebruik maken van een vals diploma. Ook in dit geval doen we aangifte.”

Maar angst om gepakt te worden, leeft niet bij Dirk. “Ik, of wij moet ik zeggen, zetten alles op alles om niet gepakt te worden.” Mocht dat wel het geval zijn, is er volgens de verkoper nog niks aan de hand: “Ik bewaar niks thuis, geef geen rare bedragen uit. En ik heb een kennis die werkt in een anti-witwas team van de bank die handige tips heeft.”

U roept, wij leveren

Er is het meeste vraag naar mbo-diploma’s. “Daarna hbo-diploma’s. En vca-diploma’s zijn ook populair. WO komt weinig voor.” Dirk krijgt zo’n tien aanvragen per maand. “Wij leggen klanten uit dat het vanaf onze kant waterdicht is. Maar dat zij zelf wel competent moeten zijn om niet door de mand te vallen.” Andere aanbieders verkopen nagenoeg álle soorten diploma’s, behalve geneeskunde. “In die branche kent iedereen elkaar, dan val je gewoon door de mand. Er zijn geen miljoen artsen in Nederland”, deelde de persoon achter de site Diploma274 met de NOS.

“Diegene gaat die baan toch nooit krijgen bij incapabelheid”

Dirk: “Ik heb die aanvraag nog nooit gekregen. Maar als diegene fors wilt betalen, prima. Diegene gaat die baan toch nooit krijgen bij incapabelheid.”

Als bewijs van zijn ‘onderneming’ stuurt Dirk enkele foto’s van door hem verkochte diploma’s door via Telegram. Een diploma basic elements of safety VCA en een Onderwijsassistent via een aanbieder van korte erkende MBO opleidingen in de Zorg en Welzijn. Namen en andere gegevens zijn weggepoetst. Maar, zo ver dat af te zien is aan een foto, is het diploma identiek aan het origineel.

Extra aanvullend bewijs van deze illegale onderneming zoals betalingsbewijzen, wil hij niet delen. “Die kan ik sowieso niet tonen, dat gaat op allerlei manieren die niet meer na te gaan zijn, een paar uur na de betaling.”

Nul wroeging

Deze lucratieve maar illegale business vreet verder niet aan Dirks geweten. “Er is zoveel illegaal. Ik ben van mening dat het hele Nederlandse stelsel frauduleus is. Iemand verdient heel veel aan alle burgers. De Belastingdienst draait en naait iedereen, de overheid liegt constant en laat Nederland als een zwart schaapje alles experimenteren wat Europa wil.”

Overigens wilde Dirk alleen meewerken aan een interview op voorwaarde dat de andere sites zwart gemaakt zouden worden. “Dat zijn allemaal oplichtersbendes.” Hij heeft, zijn woorden, die oplichter wel eens gesproken. “Hij speelt het heel vies. Zet fake recensies neer.”

*Niet zijn echte naam