Avansstudent Raimo werkt nu nog lokaal, maar hoopt ooit Den Haag te bestormen met zijn eigen partij

Raimo bij zijn beëdiging

Tweedejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch Raimo Janssen werd eerder deze maand verkozen tot fractievertegenwoordiger bij Lokaal Heeze-Leende. Hij gaat zich inzetten voor de lokale politiek, maar is ambitieus en wil meer. ”Ik ben al bezig met het oprichten van mijn eigen partij!”

Waar veel studiegenoten van Raimo voor een landelijke partij actief zijn, heeft de Avansstudent voor een lokale partij gekozen. Hij rolde erin via zijn oude economieleraar Jan de Bruijn van zijn middelbare school. Die is als wethouder actief voor de partij. ”Hij wist dat ik politiek bewust ben en vroeg of ik ook politiek actief wilde worden. Dat zag ik wel zitten”, vertelt Raimo. ”Bij een lokale partij kan ik rustig kennis opdoen en alles leren. Je bent er een stuk vrijer. Dat voel ik nu al!”

Geert Wilders

De politieke interesse zat er bij Raimo al vroeg in. Toen hij tien jaar was, vochten Barack Obama en John McCain om het Amerikaanse presidentschap. ”Dat vond ik heel interessant. Hoe zij praatten en hun standpunten verdedigden, ook als ik het er niet mee eens was, vond ik heel gaaf”, vertelt Raimo, die inmiddels ook de Nederlandse politiek op de voet volgt. ”Ik kan me uren vermaken met debatten of oneliners terugluisteren, ook van bijvoorbeeld Geert Wilders. Hij is een hele goede politicus en debater. Los van het feit dat ik het wel of niet met hem eens ben”.

Raimo op het Binnenhof in Den Haag

Middenstip

Toen een raadslid van Lokaal Heeze-Leende opstapte, schoof de fractievertegenwoordiger van de partij door. Dat vrije plekje is Raimo toegekomen. ”Echt heel gaaf. Lokaal Heeze-Leende is een partij die zich op de middenstip bevindt. Onze leden zijn qua politieke voorkeur van alle markten thuis. Ik zelf ben wat rechtser, maar we hebben ook leden die landelijk GroenLinks stemmen”, zegt hij. ”Wat we gemeen hebben is dat we het beste voor de gemeente willen. Die drive is wat ik bij andere partijen miste. Die volgen vaak de landelijke koers.”

Als fractievertegenwoordiger gaat de Brabander zich bezighouden met verschillende werkgroepen. Hij wil overal wat van meepikken, om veel te leren, maar wil zich focussen op thema’s als veiligheid en cultuur. ”Ik ben wel van law and order. Er is weinig criminaliteit in mijn dorp en dat wil ik graag zo houden. Mijn voordeel is dat ik dicht bij de jeugd sta. Ik kan bijvoorbeeld iets voor probleemjongeren doen. Daarvoor heb ik al contact met wijkteams gehad.”

Raimo

Weg vinden

Tot een tijdje geleden zette Raimo zich ook in voor Forum voor Democratie. Omdat hij de focus zelf wil gaan leggen op de verkiezingen van 2022 en nog geen landelijke stempel wil krijgen, laat Raimo de partij nu even los. Toch volgt hij alles omtrent de Tweede Kamerverkiezingen nog steeds intensief. ”Op sociale media volg ik álle partijen en lijsttrekkers. Ik ben er veel mee bezig. Maar ik wil me nu vooral focussen op mijn nieuwe werkzaamheden. Daar moet ik mijn weg ook nog in vinden. En de Gemeenteraadsverkiezingen komen er volgend jaar ook aan, daar wil ik ook goed voorbereid op zijn.”

Dat je groot moet dromen hoef je Raimo, die als motto ‘Hard op inhoud, zacht voor inwoners heeft’, niet te vertellen. Want hoewel hij nog goed en wel moet beginnen in Heeze, droomt hij al van Den Haag. En dan het liefst met een eigen partij. ”Om het gat op rechts tussen de VVD en PVV op te vullen”, zegt hij. ”Ik heb al studiegenoten gezien die geschikt zouden zijn om zich bij me te voegen. De eerste voorbereidingen zijn al begonnen!”