Student Kylian geeft als talent-scheidsrechter van de KNVB zelden een rode kaart

‘Vroeger’ had hij de ambitie om profvoetballer te worden maar dat streeft Kylian Walthuis nu niet meer na. Toch is hij nog wel op het voetbalveld te vinden. Niet meer met de bal aan zijn voet, maar met een fluitje in zijn mond. De vierdejaarsstudent Ondernemerschap en Retailmanagement is talent-scheidsrechter bij de KNVB.

“Als je als scheidsrechter een kaart moet trekken, dan heb je voorafgaand zelf iets fout gedaan”, is Kylian Walthuis van mening. Hij omschrijft zichzelf als een scheidsrechter die niet houdt van kaarten trekken en als iemand die het liefst onzichtbaar is op het veld. Vanaf zijn dertiende fluit hij wedstrijden, gewoon omdat hij het leuk vindt om te doen. Zijn moeder daarentegen vond dat iets minder. “Ze vond het een beetje eng dat ik het spel leidde, op zo’n jonge leeftijd.”

‘Wie was de scheids?’

Voor Kylian scheidsrechter werd, keepte hij in de derde divisie. “Dat was leuk, maar vanwege een blessure kon ik daar niet mee doorgaan”, vertelt hij. Zijn passie voor de sport bleef en Kylian besloot door te gaan met fluiten. Vooral het leiding geven aan 22 spelers en het managen van de wedstrijd zonder dat je op de voorgrond bent, is voor hem de leukste uitdaging. “Als scheidsrechter wil je eigenlijk dat spelers zich na afloop afvragen wie de scheidsrechter was”, zegt Kylian.

Sinds 2016 is de Bossche ORM-student actief als scheidsrechter bij de KNVB. Hij fluit in de regio Noord-Brabant en is vier keer op rij gepromoveerd. “Ik volg bij de KNVB opleidingen om mezelf te ontwikkelen. Daar horen ook promoties en degradaties bij”, legt Kylian uit. “Ook dit jaar maakte ik promotie ondanks dat er geen promotie of degradatie plaatsvond, omdat er een scheidsrechter uitviel. Daardoor fluit ik nu derde klasse.”

Om iedere week fit op het veld te staan, is de Kylian veel bezig met zijn conditie. “Ik doe veel aan conditietraining, vier uur per week.” Ook zorgt hij ervoor dat hij goed voorbereid de wedstrijd ingaat. “Ongeveer anderhalf tot twee uur besteed ik aan wedstrijdvoorbereiding. Ik kijk hoe de teams ervoor staan die ik moet fluiten, welke spelers al een gele kaart op zak hebben, maar ook naar de wissels en verslagen van de voorgaande wedstrijden.”

“Het is mijn ambitie om later te fluiten in het betaald voetbal”, zegt Kylian. Zijn voorbeeld is Bjorn Kuijpers. “Toen ik net begon, zat hij op de top van zijn carrière. Zijn manier van fluiten past bij mijn fluitstijl.”

Zijn verwachting van Oranje op het EK? “Dat durf ik niet te zeggen, maar ik vind dat we een sterke selectie hebben, dus de Oranje-jongens moeten het wel ver zien te schoppen.”