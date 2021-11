Rondvraag coronapersconferentie: wat zouden Avansstudenten doen als zij Hugo de Jonge waren?

Sander de Krijger, Sebastiaan van der Stee en Hugo de Jonge. Bron foto De Jonge: Rijksoverheid

Het aantal coronabesmettingen loopt de laatste tijd weer flink op, wat tot gevolg heeft dat er vanavond nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Een gedeelte daarvan lekte gisteren als vanouds al uit. Wat vinden Avansstudenten daarvan? En wat zouden zij doen als ze in de fleurige schoenen van demissionair minister Hugo de Jonge staan? “Van mij mogen ze het aan de natuur overlaten.”

Als het aan Eveline van Leendert ligt, eerstejaarsstudent Commerciële Economie bij Avans in Den Bosch, wordt het vanavond een feestelijke persconferentie. Een persconferentie waarin ze zou aankondigen dat Nederland afscheid neemt van alle huidige coronamaatregelen. “Ik zou het op z’n beloop laten. We moeten met corona leren leven, het blijft waarschijnlijk altijd onder ons. Strengere maatregelen aankondigen zou ik echt niet meer doen, dat vind ik overdreven”, vertelt ze in Xplora.

Mondkapjesplicht

De eerstejaarsstudent is net zoals wel meer gesproken studenten helemaal klaar met de maatregelen en denkt niet dat nieuwe maatregelen zoals het herinvoeren van de mondkapjesplicht nog effect hebben. “Zeker omdat het maar de vraag is of die ook echt helpen. Voor mij hoeft het niet meer”, vertelt Eveline, die niet weet of ze zich er nog aan gaat houden. “Eerlijk gezegd draag ik mijn mondkapje in de trein nu alleen nog maar als er iemand komt om te controleren. Verder niet meer. Vorig jaar hield ik me aan alle regels en vond ik corona heftig, maar sinds een tijdje ben ik er veel minder mee bezig.”



Tweedeling

Dat er wordt gesproken over maatregelen voor gevaccineerde mensen en ongevaccineerde mensen vindt Eveline, die zelf wel gevaccineerd is, een zeer onverstandig idee. “Discriminatie is het niet, zoals veel mensen zeggen, maar het zorgt wel voor een tweedeling in de maatschappij. Dat moeten we niet hebben”, zegt de student, die liever zou zien dat er ‘minder naar cijfertjes’ gekeken wordt. “Wat zijn nou een paar honderd mensen op de intensive care op een bevolking van 17 miljoen inwoners?”

Genaaid

Ook in Den Bosch zitten tweedejaarsstudenten Bestuurskunde Wouter Mouwen, Raimo Janssen en Edgar Lander. Hoewel Wouter ergens wel snapt dat we nog niet uit de coronacrisis zijn, zou hij niet kiezen voor strengere maatregelen. Zeker niet voor mensen die al gevaccineerd zijn. “Ik voel me ergens wel genaaid. De beloofde vrijheid na het intenten is er nu niet. Ik had hoop dat dat wel zou komen, maar dat is niet gebeurd”, vertelt de tweedejaarsstudent, die ook geen fan is van het coronapaspoort. “Dat mag van mij zo snel mogelijk weg, als ik het voor het zeggen zou hebben.”

Vlnr: Edgar Lander, Raimo Janssen en Wouter Mouwen. Op de laptop van Edgar is een grafiek te zien met daarop de pieken in het aantal coronabesmettingen in Nederland.

“Nu worden er vooral maatregelen getroffen op basis van het aantal ic-bedden. Ik zou voorzorgsmaatregelen treffen, die niet zo streng zijn als de verwachting voor vanavond.”

Vaccineren

Daar is Edgar het mee eens, al is hij niet voor meer maatregelen voor niet-gevaccineerde mensen. “Die nemen de vaccinatie toch niet, wat je ook doet. Maar zij worden dan wel extra benadeeld. Dat vind ik niet terecht, ook al heb ik er zelf weinig last van. Ik ben gevaccineerd en heb een coronapas”, vertelt hij.

De studenten weten niet of ze met de demissionair minister van Volksgezondheid zouden ruilen, als ze de mogelijkheid hadden. Hij krijgt immers veel kritiek te verduren. “Terwijl hij niet degene is die in zijn eentje alle maatregelen bedenkt, hij is meer de spreekbuis met een team van experts achter zich.”

Qr-code

Daar zijn studenten op de Hogeschoollaan in Breda het roerend mee eens. “Ik zou niet in zijn schoenen willen staan”, is de eerste reactie. Eerstejaarsstudenten Werktuigbouwkunde Sebastiaan van der Stee en Sander de Krijger weten nog niet of ze naar de persconferentie gaan kijken. Sander: “Als er nieuwe regels komen, houd ik me daar gewoon aan. Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen waar de regels soepeler zijn momenteel, dus ik merk er weinig van. En omdat ik met de auto kom, hoef ik ook geen mondkapje op in de trein.” Sebastiaan haalt zijn schouders op. “Dat je straks op meer plekken je coronapas moet laten zien, vind ik prima, die qr-code heb ik toch.”

Mondkapjes

De heren noemen het logisch dat er strengere maatregelen komen, al vindt Sebastiaan de herinvoering van mondkapjesplicht discutabel. “Er is niet aangetoond dat mondkapjes werken. Ik vind het schijnveiligheid.” Sander denkt dat het wel kan helpen om mensen ervan bewust te maken dat het coronavirus nog steeds rondwaart. “Als ik Hugo was, zou ik de mondkapjesplicht weer invoeren en iedereen vanuit huis laten werken”, zegt hij. Sebastiaan zet in op verplicht vaccineren. “Dat is gewoon een stuk veiliger.”

Foto: Gonzalo19 via Pixabay

Coronapas

In de hal wacht Batin Simsek op zijn les. De eerstejaarsstudent Informatica heeft een duidelijke mening over het onderwerp. “De mondkapjes mogen van mij weg, laat het maar aan de natuur over. Dat klinkt hard, maar ik wil echt geen derde lockdown. Ik ben helemaal klaar met de hele dag thuis zitten. Het sociale heb ik het meest gemist tijdens de lockdowns: uitgaan met vrienden, contact hebben. Ik zat thuis te gamen en televisie te kijken. Dat is misschien even leuk, maar niet lang.” Een studiegenoot die erbij komt, merkt op dat het moeilijk is om een vast ritme aan te houden als je niet op vaste tijden naar college gaat en dat de motivatie om lessen voor te bereiden dan ook ver te zoeken is. Nu mogen de informaticastudenten weer iedere dag naar Avans en dat willen ze graag zo houden.

Batin Simsek

Jonge mensen

Wat Batin vanavond echt niet wil horen, is dat er een coronapas nodig is om hogescholen binnen te komen. “Dat zou ik heel erg vinden voor ongevaccineerde studenten. Hopelijk doet Avans daar dan niet aan mee. Sowieso lijkt me dat hier ook niet nodig, want we zijn allemaal jonge mensen.”