Geen Tour d’Avans? Ga fietsen, hardlopen of wandelen voor de Verbeeten Challenge

De Tour d’Avans gaat dit jaar helaas niet door. Wie zich toch sportief wil inzetten voor een goed doel, kan fietsen, hardlopen of wandelen voor de Verbeeten Challenge in Breda. Avansmedewerkers Margot Diepen en Ruud Walenberg organiseren het evenement en Avans is sponsor.

Tijdens de eerstvolgende editie van de Verbeeten Challenge, zondag 26 juni, wordt geld ingezameld voor een apparaat waarmee hersentumoren op zo’n manier kunnen worden bestraald dat de patiënt minder bijwerkingen ondervindt.

Walenberg legt uit waarom zo’n evenement nodig is. “Instituut Verbeeten kan geen aanspraak maken op gelden vanuit KWF Kankerbestrijding, omdat het niet is aangesloten bij een academisch ziekenhuis. Onder andere onderzoek moet zelf gefinancierd worden.” Beide Avansmedewerkers hebben te maken gehad met kanker in hun naaste omgeving en weten dus hoe belangrijk het is dat Instituut Verbeeten goede zorg kan leveren en patiëntvriendelijk kan behandelen. “Je bent als patiënt op zo’n moment overgeleverd aan anderen, dat heeft veel impact”, zegt Diepen.

Avanssteden

Deelnemers aan de challenge kunnen meedoen op hun eigen niveau. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor 130 kilometer wielrennen, een tocht die langs Avanssteden Breda, Tilburg en Den Bosch gaat. Maar ook 5 kilometer hardlopen of 10 kilometer wandelen is mogelijk. “De meeste deelnemers doen mee voor iemand of ter nagedachtenis”, zegt Walenberg. Door zich te laten sponsoren halen ze zoveel mogelijk geld op.

De start en finish van de Verbeeten Challenge zijn bij Breepark in Breda. Inschrijven kan op de website.