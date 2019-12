AAFM-medewerkers kopen massaal cadeautjes voor kinderen uit arme gezinnen

Het raakt al aardig vol onder de kerstboom van de Academie voor Algemeen Financieel Management (AAFM). Medewerkers kopen massaal cadeautjes voor kinderen waarvan de ouders dat niet kunnen. Een mooi initiatief om aandacht aan te besteden, vindt de Academie.

Vorig jaar wilden Inge Mijvis en Simone Benschop van Team Bedrijfsvoering van AAFM al het initiatief nemen om een goed doel het kantoor in te trekken, maar daar waren ze net te laat mee. Dit jaar is het ze wel gelukt. “Nu, aan het einde van het jaar is bijna iedereen bezig met cadeautjes, lekker eten en gezelligheid. Daardoor besef je dat er ook gezinnen zijn die juist tegen deze periode opzien, omdat ze weinig te besteden hebben”, zegt Inge Mijvis.

Ze zochten contact met stichting Kinderen van de Voedselbank. Ze werken met een actie waar iedereen aan mee kan doen. “We hebben een kerstboom in de pantry geplaatst. Die hangt vol met kaartjes met cadeausuggesties voor kinderen tussen de 0 en 15 jaar. Op de kaartjes zitten stickers, daar kun je de leeftijd opschrijven die bij het cadeautje past. Als je je cadeautje onder de boom legt, plak je de sticker op het cadeau. Zo weet de stichting welke cadeautjes ze aan wie kunnen geven’’, legt Simone uit.

Groot succes

De actie loopt goed, want naar schatting liggen er al zestig cadeaus onder de boom. “Het is een groot succes. Vorige week was het koffieapparaat van de afdeling naast ons kapot, dus kwamen die collega’s bij ons koffie halen. Ze zagen de kerstboom en wilden meteen meedoen’’, vertelt Inge enthousiast. “Ook de medewerker die onze prullenbakken altijd verschoont heeft cadeautjes onder de boom gelegd.’’

De cadeaus worden donderdag door de stichting opgehaald. Vervolgens worden ze opgeslagen en over het hele jaar verdeeld voor kerst, verjaardagen of andere gelegenheden. ‘’Ik denk dat de stichting heel blij is met onze bijdrage, en wij zijn trots op deze geslaagde actie’’, aldus Simone.