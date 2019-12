Anna speurt influencers op voor Jamin

Anna (links) met Judith Koreman, haar stagebegeleider vanuit Avans

Anna van Dalsum is derdejaarsstudent Communicatie bij Avans in Breda. Ze loopt nu ongeveer drie maanden stage bij Jamin. Over influencers, behulpzame collega’s en eindeloos veel chocolade eten.

Hoe kwam je terecht bij Jamin?

“Het leek me tof om bij een bedrijf met veel naamsbekendheid stage te lopen. Ik wilde eerst naar Amsterdam, maar dat zou betekenen dat ik voor een half jaar naar de hoofdstad moest verhuizen. Dat vond ik niet handig. Na een beetje grasduinen kwam ik online deze vacature tegen. Ik was op zoek naar een marketingcommunicatie stage en Jamin zocht een stagiaire voor op de marketingafdeling, ideaal!”

Reis je veel om op je stage te komen? En hoe vind je dat?

“Ik heb het geluk dat ik elke dag met de auto naar mijn stage kan. Ik woon zelf in Breda en het hoofdkantoor van Jamin is in Oosterhout. Ik ben er in 20 minuutjes. Daar ben ik heel erg blij mee. Als ik geen auto had, was ik op zoek gegaan naar een andere stage. Met het ov is het namelijk anderhalf uur reizen van deur tot deur.”

Maak je lange dagen?

“Ik begin elke dag om half negen en ik ben om vijf uur klaar. Vergeleken met Avans maak ik veel langere dagen, maar het went wel.”

Waar moest je aan wennen?

“Fulltime werken! Ik heb nooit lange schooldagen gehad, dus dit is andere koek. Als student heb ik vaak ook nog een of twee doordeweekse dagen vrij. Vóór mijn stage had ik genoeg tijd om leuke dingen te doen, om te sporten en om naast mijn studie te werken. Nu heb ik veel minder tijd doordeweeks. Maar ik ben er inmiddels aan gewend en ik probeer alles zo goed mogelijk om mijn stage heen te plannen.”

“Ik moest ook wennen aan het omschakelen tussen school en stage. Ik draai nu mee als een werknemer binnen een bedrijf. Gelukkig voel ik me heel erg op mijn gemak en zijn mijn collega’s behulpzaam.”

Werd je meteen in het diepe gegooid?

“Nee dat niet, daar ben ik eerlijk gezegd wel blij mee. Ik heb de eerste paar dagen samen met de stagiaire die ik overnam, een deel van mijn taken doorgenomen. En in die eerste weken kreeg ik van iedereen hulp en advies omdat ik nieuw was. Ik denk dat het niet per se goed is om stagiaires meteen in het diepe te gooien. Je kunt er enorm onzeker van worden, vooral als het misgaat.”

Lees meer: Student op stage: ‘Ik krijg veel vrijheid, zonder losgelaten te worden’

Hoe is de begeleiding?

“Ik ben superblij met de begeleiding die ik krijg. Ik werk samen met de marketingmanager en mijn stagebegeleider op de marketingafdeling van Jamin. We werken met z’n drieën naast elkaar, daardoor is de communicatie heel laagdrempelig en kunnen we goed samenwerken. Ik kan met al m’n vragen terecht bij zowel het marketingteam als mijn andere collega’s.”

Wat is er anders dan je van tevoren had verwacht?

“Vooraf dacht ik dat de hoofdkantoor van Jamin heel groot was en dat er veel medewerkers zouden zijn. Maar dat valt reuze mee. We werken met zo’n vijftien man. Veel minder dan je misschien zou verwachten. Voor mij is het fijn. Iedereen kent elkaar en de sfeer is gemoedelijk en veilig.”

Wat voor stageopdracht heb je?

“Ik mag onderzoek doen naar het koopgedrag van vrouwen tussen de 30 en 55 jaar bij Jamin. Super interessant!”

Heb je genoeg ‘bagage’ meegekregen vanuit Avans, of zijn er dingen waar je beter op voorbereid had kunnen worden?

“Ja, ik heb voor mijn gevoel genoeg bagage meegekregen vanuit Avans. Ik had alleen wel meer willen leren over marketingcommunicatie, voor mijn gevoel hebben we daar niet veel tijd aan besteed op mijn opleiding. Dat vind ik wel jammer. Gelukkig loop ik nu stage op de marketingafdeling, waardoor ik me kan verdiepen in marketingcommunicatie.”

Wat leer je allemaal van je stage?

“Ik ben dagelijks bezig met het zoeken naar leuke influencers en ik help mee met het bedenken van content voor onze sociale media kanalen. Ook bezoek ik regelmatig Jamin winkels door het hele land, heel cool. Ik mag verder helpen met het organiseren van leuke evenementen, winacties en projecten. En niet onbelangrijk: ik leer veel over snoep en chocolade. Elke dag krijg ik wel een traktatie die ik mag proeven én mee naar huis mag nemen.”

Dus je bent veel aan het snoepen daar?

“Ja! Ik hou enorm van chocolade en laat dat nou net het product zijn dat wij het meeste mogen proeven. Rond deze tijd van het jaar al helemaal, eerst met Sinterklaas en nu met kerst op komst. Ik heb allerlei chocoladeletters, repen en kruidnoten mogen proeven, mmm!”

Hoe zoek je influencers?

“Eigenlijk is het heel simpel. Ik scroll op Instagram door mijn feed, kijk of meisjes of jongens toffe foto’s hebben. De hoeveelheid volgers maakt niet echt uit, zolang de foto’s maar vet zijn. Wij sturen namelijk producten op aan die Instagrammers. Daar mogen ze foto’s van maken die wij dan weer gebruiken voor onze eigen Instagrampagina. Ik zoek meestal bij bekende influencers naar gemeenschappelijke volgers. Zo kom je genoeg nieuwe influencers tegen. Die stuur ik dan een berichtje met de vraag of ze het leuk vinden om een samenwerking aan te gaan.”

“Influencermarketing is heel belangrijk in deze tijd. Influencers zijn actief op social media en hebben veel volgers omdat ze consumenten inspireren. Daar maken bedrijven vaak gebruik van. Wij doen het wel ietsjes anders. Jamin gebruikt namelijk influencers als content creators. Dat houdt in dat ze foto’s maken voor onze socials. Alle foto’s op onze socials zijn door influencers gemaakt.”