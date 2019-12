‘Boomer’ woord van het jaar 2019

Het woord boomer nam een duikvlucht sinds de Nieuw-Zeelandse politica Chlöe Swarbrick een onderbreking van haar betoog wegwuifde met ‘OK boomer’. Sindsdien staat het internet vol memes met ‘OK boomer’ én is de catphrase het Van Dale Woord van het Jaar 2019.

Een ‘boomer’ wordt omschreven als een (meestal ouder) persoon met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen. Het woord wordt veel door jongeren gebruikt om ouderen de mond te snoeren.

Of, zoals Volkskrant-columnist Lisa Bouyere het omschrijft: “Stikstof goed voor de plantjes? OK boomer. Televisie uit vanwege een vrouw met een hoofddoek? OK boomer. Alles wat Gert-Jan Segers zegt? OK boomer.”

Volgens de Van Dale, de organisator van de wedstrijd, kreeg het woord 41,8 procent van de stemmen. ‘Klimaatspijbelaar’ en ‘klimaatdrammer’ kwamen op de tweede en derde plaats.

Vorig jaar kwam ‘blokkeerfries’ als winnaar uit de bus.