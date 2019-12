Dragons’ Den Business Innovation: ‘Babysterfte in derdewereldlanden tegengaan’

Bij aankoop van een knuffeltje voor een kindje in Nederland, krijgt een pasgeboren baby in Namibië een mutsje. Met dat idee wonnen tweedejaarsstudenten de Dragons’ Den die hun opleiding Business Innovation en Businessclub Eigenaardig voor de zesde keer organiseerden.

Little Jungle is bedacht door studenten Roos Scheepers, Maud Bolsius, Maartje van Buuren en Emma van Aken. Zij wisten de Dragons, een jury van negen ondernemers en investeerders, te overtuigen met hun maatschappelijk verantwoorde ondernemersplan. Uit 54 groepen studenten werden zij als beste gekozen.

“Twee miljoen zuigelingen in derdewereldlanden sterven in de eerste vierentwintig uur van hun leven omdat ze te veel warmte verliezen via hun hoofdje”, pitcht Roos Scheepers namens de groep. “Daarom willen we in Namibië knuffeltjes laten maken die we in Nederland via onze eigen webshop en Prénatal verkopen. Voor ieder verkocht knuffeltje krijgt een kindje in een arm land een mutsje. Zo willen we babysterfte tegengaan en in Namibië werkgelegenheid creëren.”

“Ook kijken naar verkooppunten in andere Westerse landen”

Dat laatste gaf de doorslag voor de Dragons. “Met dit plan zetten ze een proces in gang dat maatschappelijk verantwoord is en de samenwerking met winkelketens in Nederland stimuleert”, zegt Dragon Berry Timmers.

Groter denken

Het was een leerzame ervaring voor de studenten. “Je leert wat er allemaal komt kijken bij het opstellen van een ondernemersplan en de kosten die je maakt. Ook mogen we groter denken”, vertelt Roos. “De Dragons bedoelen daarmee dat we ons niet alleen op verkooppunten in Nederland moeten richten, maar ook in andere Westerse landen.” De studenten hadden niet verwacht dat ze zouden winnen. “We zien het als compliment en het motiveert ons om met dit concept door te gaan”, aldus Maud.