Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling

De redactie van Punt wenst iedereen fijne feestdagen toe. Zelf nemen we ook even vrij.

De nieuwsvoorziening op deze site start weer vanaf maandag 6 januari. Na de vakantie maken we bekend wie de Avansstudent van het Jaar is geworden, gaan we verder met rubrieken als Student op stage, Student in het buitenland, Student-ondernemer en hopen we weer het laatste nieuws rondom Avans brengen.

Voor nu fijne feestdagen!