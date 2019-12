Kleinschalig maar toch leerzaam: Avansstudenten hartelijk ontvangen in Oostenrijk

Vivian Verbugt en Floor Jansens hebben ondanks hun (te) hoge verwachtingen veel geleerd op de COS Conference 2019. Samen met vier medestudenten, twee docenten en Avanlector Sustainable Working and Organising Tonnie van der Zouwen reisden ze af naar Linz, in Oostenrijk. Daar bezochten ze allerlei bijeenkomsten die te maken hadden met kunstmatige intelligentie.

De driedaagse conferentie is bedoeld voor specialisten binnen de kunstmatige intelligentie- wereld om te netwerken en het delen van hun werkervaringen. De studenten van Avans kwamen daarbij goed van pas, want de deelnemers stellen de inbreng van studenten zeer op prijs.

Niet zomaar

De Avansstudenten mochten niet zomaar mee naar Linz, ze moesten eerst een pitch over zichzelf en hun minor houden. Dat was voor Vivian, student Bedrijfskunde, zo gepiept, want ze bleek de enige van haar minor te zijn die interesse had om mee te gaan. ‘’Ik volg de minor Happiness Management en na mijn pitch was het eigenlijk al duidelijk dat ik mee mocht naar Linz. Ik was blij, maar wilde het liefst gaan met nog iemand van mijn minor. Ik vroeg een medestudent mee, en na een nachtje slapen was zij net zo enthousiast als ik.’’

Nadat de studenten geselecteerd waren, gingen ze samen met begeleiders Linda Reijs en Vincent Verwaal rond de tafel om de verwachtingen voor Linz te bespreken. Al snel is duidelijk dat de studenten wat meer verwachten dan op de planning staat. “We dachten dat we misschien een stand zouden krijgen op een grote beurs, maar tijdens de bespreking werd duidelijk dat er maar ongeveer 50 mensen zouden komen’’, zegt Floor, student Human Resource Management.

Volle planning

De conferentie was volgepland met bijeenkomsten en cursussen. “We kregen de hele dag informatie binnen, dat was best vermoeiend. Maar ik heb ook veel geleerd, bijvoorbeeld dat mensen van andere generaties vaker bang zijn voor de technologie in de toekomst dan jongeren’’, zegt Vivian. Floor viel het op dat oudere mensen de input van studenten heel erg waarderen. “We hebben iedere dag meerdere malen te horen gekregen dat ze super blij waren met onze aanwezigheid’’, zegt ze.

Naast de vele lezingen en workshops was vooral de sfeer binnen de groep studenten goed. “Bijzonder hoe je zo’n band met elkaar op kunt bouwen binnen een paar dagen’’, zegt Vivian. De groep ging met een tevreden gevoel naar huis, en vol met inspiratie voor nieuwe projecten. “Ik zal hier nog vaak aan terugdenken in mijn schoolperiode’’, zegt Floor.