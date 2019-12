Nibud: student leent minder geld na goede informatie

Illustratie: Daan van Bommel

Studenten gaan minder lenen bij DUO als ze precies weten hoe hoog hun studieschuld wordt en hoe lang ze moeten terugbetalen. Dat meldt het Nibud na een onderzoek onder 50 duizend studenten.

De voorlichting van DUO blijft een heet hangijzer: weten studenten wel waar ze aan beginnen als ze geld lenen? Studentenbonden blijven jaar in jaar uit hameren op het belang van betere informatie.

Er is al van alles bedacht. Wie een studielening afsluit, kan bijvoorbeeld een rekenhulp gebruiken: dan vertelt DUO wat je schuld is en hoe lang je zult moeten terugbetalen. Maar je kunt die stap ook overslaan.

Beter

Kan de voorlichting misschien beter, vroegen het ministerie van Onderwijs en DUO zich af. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) mocht het uitzoeken. En jawel, het kan inderdaad beter.

Maar liefst 50 duizend studenten met een studielening zijn in het onderzoek betrokken: 40 duizend van hen kregen een speciale mail of een papieren brief met een verwijzing naar een extra fraaie rekenhulp. De rest viel in de controlegroep en kreeg geen bericht.

In die nieuwe rekenhulp konden ze met schuifjes van alles variëren: minder lenen, sneller aflossen enzovoorts, in één oogopslag zagen ze de gevolgen. En dan pasten ze net iets vaker hun lening aan. Veel scheelt het niet: het ging van 11 procent in de controlegroep naar zo’n 12,5 procent in de extra goed voorgelichte groepen.

Minder lenen

Opvallend is vooral dat deze studenten minder gingen lenen. Ze verlaagden hun lening met gemiddeld 57 à 67 euro per maand. In de controlegroep zaten natuurlijk ook studenten die uit zichzelf minder wilden lenen, maar dan ging het gemiddeld om slechts 24 euro.

Dus goede voorlichting helpt. Is dat geen open deur? “Misschien wel”, zegt een woordvoerder van het Nibud. “Maar de voorlichting kan dus beter. Als studenten zien dat ze tot hun zestigste moeten terugbetalen en wat ze dan per maand kwijt zijn, dan denken ze kennelijk toch iets beter na.”

DUO vindt het onderzoek interessant en neemt het ter harte, zegt een woordvoerder. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat er aanpassingen zijn gedaan om studenten te bewegen tot bewuste keuzes.

Vroeger konden studenten bijvoorbeeld aanvinken dat ze het maximale bedrag wilden lenen. Dat vinkje is weggehaald. Als je je lening wijzigt, zie je ook altijd een pop-up naar de huidige, minder geavanceerde rekenhulp.