Omdat de planeet draait, hebben jullie dit jaar niet 6 maar 7 weken zomervakantie

De volgende zomervakantie duurt eenmalig zeven in plaats van zes weken. Het College van Bestuur heeft dit besluit genomen zodat de start van het nieuwe collegejaar in de week van 1 september valt. Om allerlei redenen een tactischer besluit dan een week eerder starten.

“Omdat de aarde en zon met een periodiciteit draaien die niet deelbaar is door zeven, zijn er een keer in de zeven jaar dagen over”, licht Diederik Zijderveld, vicevoorzitter van het College van Bestuur (CvB) toe tijdens de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR).



Als Avans wel zes weken zomervakantie zou hanteren, valt de start van het nieuwe collegejaar in de week van 24 augustus. “We zien minder nadelen van starten in de week van 1 september. Onder andere vanwege de reisproducten die dan bijvoorbeeld ingaan.”

De zomervakantie van 2021 duurt wel weer zes weken.