Roosendaalse Associate degrees Academie doneert 1300 euro aan Serious Request

De Serious Request Lifeline kwam langs de Associate degrees Academie van Avans en de HZ in Roosendaal. De school zag dat als een mooie kans om geld te doneren. Ze overhandigden een cheque van maar liefst 1301,55 euro aan de wandelende dj’s van 3FM.

Niet alleen haalden de studenten en medewerkers geld op voor Serious Request, ze waren zelf ook bezig met een goed doel. Ze organiseerden een lunch voor oudere buurtbewoners.

‘We organiseren vaker bijeenkomsten voor ouderen, de meesten komen uit het woningcomplex naast ons’

Roland van der Poel, directeur van de ADA vindt het belangrijk om aan de buurtbewoners van de school te blijven denken. “We zijn nu nog een kleine en toegankelijke school, dus we willen het persoonlijk houden. We organiseren vaker bijeenkomsten voor ouderen, de meesten komen uit het woningcomplex naast ons’’, vertelt hij. Ook voor de studenten is er een lunch georganiseerd met broodjes Unox en warme chocolademelk.

Trots

Ondertussen stromen de buurtbewoners langzaam binnen en wordt er gezellig geluncht met soep en broodjes. Tijdens de lunch wordt alvast bekendgemaakt welk bedrag de school aan Serious Request gaat doneren. De medewerkers zijn trots op het bedrag dat zij samen met de studenten hebben opgehaald door middel van kantineverkoop en inzamelacties.

Buiten worden Sander en Herman, dj’s van 3FM, opgewacht door studenten die broodjes knakworst en wat te drinken aanbieden. Ze hebben honger, want ze pakken meteen een broodje aan. Eigenlijk moeten ze meteen door, want ze moeten zich houden aan het tijdschema. Toch pakken de medewerkers van Avans hun kans om de cheque te laten zien en even op de foto te gaan met de dj’s.

Vervolgens sluiten de medewerkers en een aantal buurtbewoners aan bij de loopstoed en vervolgen hun weg naar het Tongerloplein. Daar staat de finish van de etappe. De dj’s hebben samen met een groep trouwe wandelaars een route afgelegd van Bergen op Zoom naar Roosendaal.

Vanmiddag doen de dj’s een andere Avansstad aan: Den Bosch. Uiteindelijk zal de route eindigen in Groningen, waar het totaal opgehaalde bedrag bekend gemaakt zal worden.