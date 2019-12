Straks mag ook hbo’er als trainee bij het Rijk werken

Illustratie: Julika Runow

Trainee worden bij de rijksoverheid? Als het aan de Tweede Kamer ligt, komen hbo’ers voortaan ook in aanmerking voor deze felbegeerde banen.

Het traineeprogramma van de overheid is een traject voor een handjevol ambitieuze jongeren die een loopbaan bij de rijksoverheid wel zien zitten. Maar is het programma niet te elitair?

Twee masters

Die kwestie speelde op toen de overheid het volgen van een tweede masteropleiding duur maakte, maar tegelijkertijd van trainees eiste dat ze twee masterdiploma’s op zak hadden. Het riep enige kritiek op, die sindsdien bleef sudderen.

Vorige week dienden D66 en PvdA samen een motie in. De regering zou het rijkstraineeprogramma moeten herzien en kijken wat ervoor nodig is om deze programma’s “ook toegankelijk te maken voor studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs”.

Meerderheid

Minister Van Engelshoven vond het prima. “U heeft gezien dat ik inmiddels zelf een aantal mbo’ers als trainee in dienst heb”, zei ze tegen de Kamer. Het traineeprogramma valt onder de verantwoordelijkheid van haar collega’s van Binnenlandse Zaken, maar ze wilde best met hen overleggen “over hoe we ook de hbo’ers daarin een plekje kunnen geven”.

Aangenomen, zei de voorzitter van de Tweede Kamer zojuist. De motie kreeg inderdaad een meerderheid.