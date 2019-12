Studenten Business Innovation leren van falende ondernemers

Afbeelding van tradingacademy.com via Flickr

Het Lectoraat Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt falen binnen ondernemerschap. Tweedejaarsstudenten Business Innovation van Avans leverden een bijdrage door in gesprek te gaan met ondernemers. “Winst moet je zo lang mogelijk in je bedrijf laten zitten.”

Een aantal aspectenkwam in meerdere ervaringsverhalen terug, zoals het niet vastleggen van afspraken, het grote belang van inzicht hebben in de boekhouding en cash-flow. De ervaringsverhalen van de gesproken ondernemers zijn een eye-opener voor de studenten, blijkt uit de presentaties die zij ter afsluiting van het project geven. “Ik vind dat je veel leert van de verhalen en ik neem de lessen ook mee in het opzetten van mijn eigen bedrijf”, zegt Pieter Das.

Project Fenix

De studenten werken mee aan project Fenix van de HvA tijdens het vak praktijkgericht onderzoek. In twee- of drietallen interviewden zij een ondernemer over falen en forse tegenslagen binnen het ondernemerschap. Tijdens de kick-off begin november gaven de onderzoekers van de Amsterdamse school tips voor het interview en de voorbereiding daarvan. “De resultaten verwerken ze voor Fenix. Aan Avans leveren ze een reflectieverslag aan”, vertelt docent Yvonne Koert.

Volgens Koert snijdt het mes door deelname aan het onderzoek aan twee kanten. “De studenten werken mee aan een nationaal, mogelijk internationaal, onderzoek. Ze oefenen onderzoeksvaardigheden en krijgen inzicht in verschillende redenen van falen en hoe zij dit kunnen ervaren of de effecten daarvan te minimaliseren. Zij nemen de inzichten hiervan mee in hun eigen ondernemersplannen die zij ook in deze lesperiode maken. Het is goed dat studenten erachter komen dat het hebben van een eigen bedrijf niet altijd over rozen gaat.”

Kleine lettertjes

Pieter Das ging in gesprek met een ondernemer die de kleine lettertjes in zijn contractherziening met de bank niet goed had gelezen. “Opeens was hij wel privé aansprakelijk, ondanks dat hij een BV had.” Pieter was daar verbaasd over omdat hij op school juist leert dat een BV nooit aanspraak kan maken op je privévermogen. “De tip die de ondernemer gaf was dan ook dat je de kleine lettertjes van je contracten écht moet begrijpen.”

Naast contractuele fails raden veel ondernemers het af om met familie in zee te gaan. “En als je het dan wel doet, zorg er dan voor dat zakelijk en privé nog enigszins gescheiden is”, leerden Sabine de Meer en Puck Gerritse toen zij een ondernemer spraken met een ijsjes- en koffiezaak.

Voldoende marktonderzoek

Cas van Laar en Steffan Jochems gingen langs bij een autobedrijf dat de fout maakte om te snel uit te breiden naar een derde filiaal. “We kregen als advies om winst zolang mogelijk in het bedrijf te laten zodat je een reserve opbouwt in plaats van meteen uit te breiden. Én voldoende marktonderzoek doen voordat je die stap zet.”

De informatie die de studenten hebben verzameld, wordt gebundeld en geanonimiseerd. De onderzoekers van de HvA voegen de gegevens toe aan project Fenix. Ook worden de resultaten gebruikt om het ondernemersonderwijs van de HvA en Avans aan te scherpen.