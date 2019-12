Studenten Mens en Techniek zamelen geld en hulpmiddelen in voor Bosnische zorginstelling

Tien studenten Mens en Techniek gaan in januari naar Bosnië voor ontwikkelingsprojecten. “We zijn tweedejaars, maar kunnen al veel brengen.”

Een van de projecten is fysiotherapie toegankelijk maken voor cliënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische cliënten in een zorginstelling. Voor het andere project bedenken studenten activiteiten voor hyperactieve kinderen. De studenten werken samen met stichting Out of Area, die jongeren begeleidt bij vrijwilligersprojecten in landen als Bosnië, Macedonië en Georgië.

Ella van Lohuizen en Mart Bekkers zijn twee van de studenten die zich bezig houden met het inzamelen van hulpmiddelen voor fysiotherapie. “Met bijvoorbeeld gewichten en ballen en met instructiekaarten kunnen de cliënten van de instelling zelf oefeningen doen”, vertelt Ella. Op advies van docenten Fysiotherapie houden ze het klein. “Dan blijft het haalbaar voor de cliënten”, zegt Mart. De instelling gaf aan overal blij mee te zijn, wat het voor de studenten in eerste instantie best lastig maakte om te bedenken welke projecten ze kunnen uitvoeren.

Snoezelruimte

De twee groepjes studenten zijn tweeënhalve dag in de instelling aanwezig. “Wat we willen opzetten, moet simpel zijn”, zegt Ella. “Dan kunnen ze het daar zelf voortzetten.” De studenten die zich bezig houden met activiteiten voor hyperactieve kinderen, willen een snoezelruimte maken waar de kinderen tot rust kunnen komen. “Daar hebben ze een prototype van gemaakt, dat is al tastbaar.”

Tijdens een college konden de Mens en Techniekstudenten zich opgeven voor het project. “De andere optie was meegaan op studiereis met de eerstejaars”, vertelt Ella. “Maar ik wilde liever meewerken aan het project, ook voor mijn eigen ontwikkeling.”

Confronterend

Ella en Mart zijn benieuwd wat ze in Bosnië aantreffen. “Ik verwacht vriendelijke mensen, blij met de hulp die wij kunnen bieden”, zegt Ella. “Maar ik denk ook dat het confronterend is om daar te zijn.” Mart: “In Nederland is de zorg zo goed geregeld. Daar is dat niet vanzelfsprekend. Hoe leven alle cliënten met verschillende ziektebeelden samen?”

In Bosnië gaan de studenten ook inventariseren wat er aan volgende projecten gedaan kan worden. “Wij zijn de eerste groep Mens en Techniekstudenten, misschien kunnen na ons meer studenten, ook van andere opleidingen, iets doen voor de instelling.”

Steunen

Wil je de studenten steunen, dan kan dat door onderstaande QR-code te scannen en te doneren via een Tikkie. Niet alleen geld, maar ook gewichten en andere kleine hulpmiddelen die niet meer gebruikt worden, zijn welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Avans X Out Of Area.