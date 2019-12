Studenten overspoeld met positieve reacties op kerstactie

Sjieke kerstdiners, borrels en zoveel cadeautjes dat uitpakken alleen al een helse klus is. Soms lijkt het erop dat alleen dat rest van de kerstgedachte. Maar niet voor iedereen. Studenten Zhané Istatia en Iris Bisschop (Social Work) zamelen spulletjes in voor gezinnen die weinig te besteden hebben. Hun oproep op LinkedIn werd maar liefst 2800 keer bekeken.

De actie van Zhané en Iris loopt nog maar een paar dagen, maar de twee worden naar eigen zeggen overspoeld met positieve reacties. Iris: “Onze woonkamers liggen bezaaid met spullen. Het wordt tijd dat we alles gaan uitzoeken en weggeven.”

Van alle spulletjes die ze verzamelen, stellen ze mandjes samen. Zhané en Iris werken allebei in de hulpverlening en kennen gezinnen waarvan ze weten dat die de kerstmandjes goed kunnen gebruiken.

Lees meer: Dankzij jullie ingeleverde petflessen kregen Bossche dak- en thuislozen een superchique diner

De twee zijn ook lid van een Facebookgroep, waar ze de Secret Santa – undercover Kerstman – zijn van een gezin. “Je kunt niet zomaar lid worden van die groep”, legt Iris uit. “Er wordt goed in de gaten gehouden of iemand de hulp écht nodig heeft en of diegene bijvoorbeeld niet meerdere kerstpakketten ontvangt.” Alle spullen die overblijven doneren de twee aan een safehouse voor vrouwen en kinderen in Breda.

Overweldigend

Het idee voor de kerstmanden ontstond tijdens de minor Verschil Maken. Iris en Zhané wilden graag minderbedeelde gezinnen helpen en besloten hun krachten te bundelen. Maar het voelt voor de twee al lang niet meer als een schoolopdracht. “Eigenlijk is het zoveel groter geworden”, zegt Iris, die de positieve reacties “overweldigend” vindt. “We krijgen veel spullen, van zowel bekenden als mensen die wij niet kennen. Tof om te zien dat er zoveel mensen zijn die hun steentje willen bijdragen.”

De studenten vinden het zo leuk, dat ze overwegen om het volgend jaar weer te doen. “Geen idee of we dat in deze vorm willen doen of op een andere manier, maar niets is fijner dan het besef dat je voor anderen het verschil kunt maken.”