6 dingen die je niet moet vergeten als je op kamers gaat

Foto: beeldveld.nl

Het lijkt simpel: je pakt je spullen en verhuist ze naar je nieuwe kamer. Eventueel wat nieuwe meubels erbij, een wandje verven en je bent klaar. Of toch niet? Er zijn altijd dingen waarvan je denkt: Shit, had ik dat maar meegenomen. Begin jij het jaar met een frisse start door op kamers te gaan? Voorkom dan die baalmomentjes en maak gebruik van deze tips.

Kleerhangers

Na urenlang zwoegen om je IKEA-kast in elkaar te zetten, ben je eindelijk aangekomen bij het leukste en makkelijkste gedeelte: je kast indelen. Een aantal kledingstukken vouw je op, en de rest hang je op. Je weet al welke kleren je op wil hangen, maar opeens besef je: ik heb geen kleerhangers. Een weekje uit een koffer leven kan op zich prima, maar waar laat je al die outfits slingeren? Als je je vloer wil blijven zien, zorg dan dat je meteen kleerhangers bij je hebt.

Oordoppen

Je ziet ze misschien niet de hele dag door, maar je huisgenoten hebben ook een leven. Zij lekker gaan indrinken met een muziekje op, en jij probeert in jouw kamer ernaast op tijd te slapen voor een belangrijk tentamen de volgende dag. Dan komen oordoppen handig van pas. Ook als je aan een drukke weg woont en helemaal gek wordt van al dat verkeergeluid, zijn je oordopjes je beste vrienden.

Voldoende verlichting

Leuk, zo’n lamp in het midden van je plafond, maar erg handig is het niet. Het zal je nooit de juiste belichting voor je make-up geven, en als nachtlampje is het al helemaal niet praktisch. Zorg daarom dat je op verschillende plekken in je kamer verlichting hebt. Zo wordt het ook nog eens een stuk gezelliger.

Spiegel(s)

Als je het privilege hebt van een wasbak in je kamer, komt het al helemaal van pas: een spiegel. Als je dan toch je tanden aan het poetsen bent, kun je meteen even checken hoe je haar zit. Mocht je daar niet genoeg aan hebben en wil je ook je outfits analyseren voordat je weggaat, kun je een langwerpige spiegel aanschaffen. Die hoeft geen ruimte in te nemen, want je plakt hem gewoon op je deur. Zo kun je helemaal spic en span de deur uit.

Bewaarbakjes

Je bent klaar met al die vette pizza’s en friet, en hebt al je moed bij elkaar geraapt om te gaan koken. De maaltijdpakketten van Knorr zijn misschien handig en lekker, maar je hebt veel over. Zonde om al dat eten weg te gooien, zorg daarom dat je bewaarbakjes hebt. Zo heb je én geen geld en eten verspild, én je hoeft het de volgende keer alleen maar op te warmen. Wat bakjes allemaal wel niet voor je kunnen betekenen…

Droogrek

De eerste weken van het leven op kamers heb je misschien al je was in het weekend meegenomen zodat je moeder zich niet hoefde te vervelen, maar nu waag jij ook een poging: je gaat wassen. Nadat je je kleren uit de was haalt en hoopt dat ze niet zijn gekrompen, moeten ze natuurlijk drogen. Het is onhandig om je was over je meubels te laten drogen, en je kleren buiten hangen kan ook niet met dit winterse weer. Koop daarom een droogrek. Dit hoeft amper ruimte in te nemen, want er bestaan hele handige rekjes die je aan je deur of je kast kunt hangen. Zo kan je was goed drogen en hoef je je moeder niet meer lastig te vallen. Succes!