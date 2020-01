‘Afval analyseren is beter dan in de collegezaal zitten’

Een actief begin van het nieuwe semester: Communicatiestudenten gaan de afvalcontainers van Breda af om zwerfafval te analyseren. Dit doen ze in opdracht van Stadsjutters Breda en de gemeente, zij zijn op zoek naar oplossingen voor het rondslingerende afval rondom de containers.

Het is even wennen voor de studenten om weer op school te zijn, want ze hebben net twintig weken stage achter de rug. “Maar ik vind deze opdracht beter dan meteen terug in de collegezaal zitten’’, zegt Sylvia Vader, derdejaars student Communicatie. Samen met vier medestudenten loopt ze door de wijken rondom het Chassé Theater. Daar analyseren ze het zwerfafval dat door omwonenden rond de afvalcontainers wordt gedumpt, in plaats van erin.

De studenten gaan te werk met een handige app van Buiten Beter. “Zodra we zwerfafval naast de containers zien liggen, maken we er een foto van. Die melden we bij de gemeente, zodat het meteen kan worden opgeruimd’’, legt Amber van Homelen uit.

Mensen zijn slordig

Daarnaast moet het groepje de omwonenden ondervragen. Ze spreken een meneer aan die zijn afval in de container wil doen. “Ziet u vaker dat er afval om de containers heen ligt?’’, vraagt Sylvia. “Ja zeker, mensen zijn echt slordig’’, geeft hij aan. “Als ik wat zie maak ik een melding met de Buiten Beter app, dat werkt als een tierelier. Dezelfde dag wordt het nog opgeruimd door de gemeente.’’

Na het analyseren van de afvalcontainers, wisselen de studenten op school hun resultaten uit met medestudenten die andere Bredase wijken doorliepen. Vervolgens bedenken ze oplossingen voor hetgeen dat hun het meest opviel. Voor het groepje van Sylvia en Amber was dat karton. “We vinden dat er kartonpersers bij iedere afvalcontainer moeten komen, zodat die grote stukken er niet zo rommelig naast liggen. Dan is het voor de buurt ook duidelijk waar het karton naartoe moet, want ik zou ook geen raad weten met die grote stukken.’’

De oplossingen van de studenten worden doorgestuurd naar de gemeente. Zij zullen kijken welke oplossingen geschikt zijn om te realiseren in Breda.