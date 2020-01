Avans heeft pand Claudius Prinsenlaan gekocht, DMCS eerste gebruiker

Avans heeft de aankoop van het kantoorpand aan de Claudius Prinsenlaan 128 in Breda afgerond.

Het nieuwe pand staat naast het Quadrium en de hoofdlocatie in Breda. Avans wil met de aankoop van het nieuwe pand de diensten en het onderwijs weer dichter bij elkaar brengen. De diensteenheden die nu op locatie de Bijster werken, verhuizen fasegewijs naar deze nieuwe locatie.



Als eerste trekt de Diensteenheid voor Marketing, Communicatie en Studentenzaken (DMCS) in dit pand. In het nieuwe pand zitten nu nog acht andere bedrijven. Binnen nu en vier jaar lopen de meeste van die huurcontracten af.