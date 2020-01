Avans Ondernemer van het Jaar 2020: geef je nu op

Ben jij een van de 870 Avansstudenten met een eigen onderneming? Meld je dan nu aan voor de verkiezing van Avans Ondernemer van het jaar 2020.

Voor de tweede keer gaan het Avans Ondernemerscentrum en Businessclub Eigenaardig op zoek naar de student-ondernemer van het jaar. Uit alle aanmeldingen selecteert een deskundige en onafhankelijke jury de 25 beste aanmeldingen. Wie dat zijn, maakt de organisatie bekend op 11 februari. Vervolgens kan er gestemd worden voor de publieksprijs.

De jury, bestaande uit Diederik Zijderveld (voorzitter College van Bestuur), Maarten Kroonenburg (oud Avansstudent en succesvol ondernemer), Grace Boldewijn (oprichtster BoCari) en twee nog onbekenden, kiest de shortlist op basis van vier criteria. De student met een vernieuwend, schaalbaar én haalbaar businessmodel, gaat met de hoofdprijs naar huis. Ook is het van belang dat de onderneming een positieve bijdrage levert op maatschappelijk vlak.

Wat krijgt de winnaar?

Alle student-ondernemers die op de shortlist staan, mogen hun product of dienst presenteren in de ontvangstruimte tijdens Entrepreneurship Day op 12 maart en als grand finale wordt de winnaar bekend gemaakt. De hoofdprijs vormt een springplank voor de onderneming van de beste student-ondernemer: binnen alle on- en offlinekanalen van Avans wordt de winnende onderneming gepromoot. Ook mag de winnaar een professionele promotievideo opnemen.

Meld je aan

De aanmelding voor de verkiezing van de Studentondernemer van het Jaar start op maandag 13 januari en sluit op 9 februari om 23.59 uur. Opgeven kan via top25.avans.nl, of tip enthousiaste studentondernemers die je kent.