Avans: blijf oppassen voor verdachte mail

Afgelopen kerstvakantie werd de Universiteit Maastricht (UM) slachtoffer van gijzelsoftware. Criminelen blokkeerden bestanden en computersystemen in ruil voor losgeld. Naar aanleiding hiervan waarschuwt Avans studenten en medewerkers voor nepmails.

“Bij Avans doen we veel om dit soort aanvallen te voorkomen. Helaas lukt het cybercriminelen soms toch om toegang te krijgen tot systemen, zoals bij de Universiteit Maastricht. Daarom is het belangrijk dat je als Avansmedewerker weet wat je moet doen als je een verdachte mail (een zogenaamde ‘phishingmail’) ontvangt”, is te lezen op iAvans.

Phishing

In 2019 was ‘phishing’ de meest gebruikte vorm voor het verkrijgen van toegang tot systemen binnen bedrijven en instellingen. Blijf altijd alert bij dit soort nepmails. Je herkent deze mails meestal aan de volgende kenmerken:

Slordig taalgebruik

De aanspreekvorm en het taalgebruik laten vaak te wensen over. Hoe onzorgvuldiger de tekst in een e-mail, hoe groter de kans dat je te maken hebt met ‘phishing’. Aanzetten tot actie

Men wil angst inboezemen, zodat je snel en onzorgvuldig reageert. Hierbij houden de oplichters je voor dat je een speciale aanbieding gaat missen of dat een account verloopt als je niet snel reageert. Niet persoonlijk

Een phishingmail is vaak niet persoonlijk aan jou gericht. Verdachte links

In de mail wordt je gevraagd om op een hyperlink/button te klikken. Kijk in dat geval goed naar de bestemming van de link. Deze is vaak gecamoufleerd en leidt naar een andere website. Er staat bijvoorbeeld ‘https://wwwcreditcard.com’ in plaats van ‘https://www.creditcard.com’. Of de link bevat elementen die niets betekenen voor een browser, zoals een @ of een spatie. Klik nooit op verdachte hyperlinks. Gevaarlijke bijlagen

Soms krijg je de vraag om programma’s of documenten te openen die met de e-mail zijn meegestuurd. Deze bijlagen kunnen een virus bevatten. Open dit soort bijlagen nooit.

Wat te doen bij verdachte mails?

Heb je een verdachte mail ontvangen? Stuur dan het originele bericht als bijlage door naar abuse@avans.nl. We voegen de afzender en het type bericht dan toe aan onze spamfilters. Heb je per ongeluk op een verdachte link geklikt of een verdachte bijlage geopend? Bel dan direct de Servicelijn (088 – 525 8888) of breng je laptop naar ICT-Support.



Meer tips en informatie vind je op veiligheid.avans.nl: eerste hulp bij digitale veiligheid.