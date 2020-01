Avansprimeur: geen gastsprekers meer op school, maar podcasts voor onderweg

Waarom zou je heel ouderwets gastcolleges organiseren als je ook inspirerende verhalen kunt delen via een podcast? Zodat medestudenten on demand kunnen luisteren wanneer het hen uitkomt. Floris Kimpel, student Communication & Multimedia Design (CMD) besloot een podcast te maken voor medestudenten. Binnenkort verschijnt de tweede Spraakmakend.

Vorig jaar schoot het organiseren van lezingen er een beetje in bij studievereniging Uerius Brabus. Onder andere door drukke roosters van de meeste studenten CMD. Of vanwege stages en minoren. En daar bovenop was de opkomst nihil volgens initiatiefnemer en host van de podcast Floris.

De borrels en feesten vanuit de studieverenging zijn wel altijd druk bezocht, benadrukken Floris en Maud, medestudent en voorzitter van de studentenvereniging. “Maar de opkomst bij lezingen was slecht. We vroegen ons af wat we daarin konden verbeteren”, vertelt Floris. “Toen bedachten we: laten we een podcast maken!” Vanuit haar rol als voorzitter, heeft Maud Floris gesteund bij het opzetten van de podcast.

Want waarom zou je heel ouderwets bepaalde mensen uitnodigen als gastspreker als je ze net zo gemakkelijk het hemd van het lijf kunt vragen in een podcast. Een podcast is volgens Maud en Floris ook een stuk persoonlijker en je kunt meer de diepte in tijdens een gesprek. “Al het materiaal om een podcast te maken is voorhanden in de studio van CMD. Zo kunnen we kwalitatief hoogwaardige dingen opnemen.”

De eerste podcast met CMD-alumni, freelancer én Avansmedewerker Ruben Swart staat al een tijdje online. Binnenkort verschijnt de volgende. Maud: “Die gaat over stage lopen binnen creatieve bedrijven en hoe stages enorm van elkaar verschillen.”