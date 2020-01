Avansstudent Myrthe is meest actieve burger van Heeswijk-Dinther

Myrthe Manders is Jonge Actieve Hadeejer 2019

Student Social Work Myrthe Manders is uitgeroepen tot meest actieve burger van Heeswijk-Dinther. Ze kreeg de eervolle titel Jonge Actieve Hadeejer 2019 omdat zij zich inzet voor demente ouderen, onder wie haar eigen oma.

“Ik vind het een hele eer en het is mooi dat ik waardering krijg voor wat ik doe”, vertelt Myrthe. De tweedejaarsstudent staat haar grootouders bij. “Ik probeer mijn opa zoveel mogelijk te ondersteunen omdat mijn oma Alzheimer heeft. De ziekte heb je niet alleen, maar als stel. Ik zie elke dag hoe zwaar dat kan zijn. Daarom help ik met veel plezier en het geeft me voldoening voor een ander te zorgen.”

Voorlichting

Naast haar studie en de zorg voor haar grootouders, geeft Myrthe ook voorlichting aan mbo-studenten die de opleiding Social Work willen volgen. “Ik ben van kader naar mbo niveau 4 doorgestroomd en nu plak ik er een hbo-opleiding achteraan. Hoe lastig het is om van mbo naar hbo te gaan, weet ik als geen ander. Ik deel die ervaring graag met aankomende studenten.”

Om zo goed mogelijk te kunnen bijspringen, volgde Myrthe een cursus waarin ze leerde omgaan met dementie en liep haar eerstejaarsstage op een dagbesteding voor demente ouderen. “Ik leerde daar hoe je het best iemand met dementie kunt begeleiden en aanspreken.” De ervaringen deelt Myrthe ook met anderen. “In het Alzheimercafé vertel ik mijn verhaal en binnenkort sluit ik aan bij een werkgroep om het dorp dementievriendelijk te maken.”

Voor haar verdiensten ontving Myrthe van burgemeester Marieke Moorman een oorkonde en een bos bloemen.