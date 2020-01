Catastrofale branden Australië door de ogen van Avansstudenten

De allesverwoestende bosbranden in Australië houden het land al maanden in zijn greep. Een gebied groter dan Nederland brandde af en 24 mensen kwamen om het leven. Naar schatting zijn er een half miljoen dieren overleden. Momenteel verblijven er twaalf Avansstudenten in Australië. Waaronder Renske van Schendel in Cairns en Jesse van Hassel in Sydney.

Voor het derde jaar op rij kampt Australië met een enorme droogte, met als gevolg ongekende bosbranden. Met name de kustregio’s worden geraakt door de bosbranden van ongekende omvang. Zogenaamde bushfires komen vaker voor in Australië, maar nooit eerder met zulke catastrofale gevolgen als nu. Renske: “Het is vooral wachten op veel regen, veel meer kan de brandweer niet doen, het is te groot om te kunnen blussen.”

Bosbranden horen bij de natuur, weet ook Jesse. “Het verschil met deze zomer is dat door de extreme droogte de bosbranden dit jaar veel vroeger begonnen dan andere jaren. En niet alleen op een natuurlijke manier: ze zijn ook aangestoken, al dan niet per ongeluk. In het zuiden is ook al zeker vier maanden geen regen gevallen.”

Student Daan Snijders verblijft net als Jesse in Sydney. De grote stad ligt niet in het epicentrum van de haardvuren, toch ondervinden ook beide studenten de gevolgen. Daan: “Het eerste dat ik rook toen ik wakker werd, was rook. Ik zie geen vuur van waaruit ik woon, maar wel constant rookwolken. Nu ik het ook in huis ruik, maak ik me een beetje zorgen om mijn gezondheid.”

Flink veel organisaties, influencers en beroemde mensen zamelen geld in en roepen mensen over de hele wereld op om te doneren. Net als Renskes stagebedrijf Peterpans. “Zelf heb ik ook gedoneerd. Het duurde even om een goede uit te kiezen, er zijn er zoveel met verschillende doelen: voor de getroffen mensen, de dieren, de brandweer. En dan ook nog per deelstaat.” Renske doneerde uiteindelijk een bedrag dat ten goede komt aan de getroffen dieren. “Een derde van de koala’s is dood, dat gaat nog oplopen.”

Zwartgeblakerde velden en bomen

Buiten de grote stad zagen ze echter wel de overduidelijke gevolgen. Terwijl Daan onderweg was om te hiken in de Blue Mountains, ten noordwesten van de stad, zag hij overal langs de snelwegen zwartgeblakerde oppervlaktes. “Tijdens de hike in de bergen kon ik ook precies zien waar het vuur heeft gewoed.”

De lucht in Sydney kleurde eerst grijs en vervolgens oranje, herinnert Renske zich nog van haar verblijf enkele maanden geleden. “In Melbourne hetzelfde verhaal. Op dit moment lopen mensen rond met mondkapjes tegen de rook. Door deze rook zijn ook de toeristische attracties tijdelijk gesloten.”

Terwijl Renske vanuit Sydney terug naar Cairns vloog, zag ze vanuit het vliegtuig het vuur. “Dat was best wel heftig om te zien.”

Jesse zag de directe gevolgen tijdens een outback tour nabij Cairns, een stad in het hoge noorden van Australië, waar hij ook afgebrande bossen zag. “De grond was zwart van het verkoolde gras en de zwartgeblakerde eucalyptusbomen.” Rondom Cairns waren de toppen van de bomen nog intact, zag de student. “Als het vuur wel de bladeren raakt, komt er een gas uit de bladeren vrij. Dat veroorzaakt een explosie. En dat is waardoor veel bossen blijven branden en waarom brandweermannen het lastig geblust krijgen.”

Besefmoment

Tegelijkertijd zag Jesse ook bossen waar een aantal maanden geleden branden woedden. “Die oppervlaktes stonden alweer vol met kleine nieuwe boompjes en planten.” Volgens hem een teken waaruit blijkt dat de natuur zichzelf hersteld na bosbranden. “Alleen, ik weet wel zeker dat de allerheftigste bosbranden in het land de natuur wél meer beschadigen dan helpen te versterken.”

Wat Jesse en Renske het meeste treft is hoeveel dieren er al overleden zijn. Renske: “Al die foto’s van de dieren zijn verschrikkelijk. Mensen kunnen ze nog van tevoren evacueren zoals dat in Melbourne met 30.000 mensen is gebeurd, dieren daarentegen niet echt.” Jesse noemt de situatie een besefmoment: “Het klimaat is aan het veranderen, we moeten echt actie ondernemen met zijn allen.”