CMD’ers onderzoeken waar rondslingerend afval vandaan komt

Het is veel mensen een doorn in het oog: afval dat niet in, maar naast een container belandt. Zo’n zeventig à tachtig studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design gaan vandaag op pad om onderzoek te doen naar zwerfafval in Breda.

Al jaren raapt een groep Bredase inwoners, verenigd onder de naam Markkant Breda, rondslingerend afval op in de woonwijken. Vooral bij ondergrondse containers en niet geleegde afvalbakken ontstaat veel zwerfaval.

“Dat opruimen is tot frustratie van de inwoners dweilen met de kraan open”, vertelt Bas Koebrugge, verbonden aan het lectoraat Biobased Energy bij het Centre of Expertise Biobased Economy. Volgens Koebrugge merken inwoners dat het afval rond de containers de laatste jaren ook nog toeneemt. “Dat is natuurlijk enorm ontmoedigend. Daarom gaan wij kijken of we iets aan het probleem kunnen doen.”

Analyse

Tweedejaarsstudenten CMD gaan vandaag naar Bredase woonwijken. Ze richten zich specifiek op de ondergrondse vuilcontainers in die wijken. De studenten onderzoeken hoe de verzamelpunten functioneren en gaan inwoners rondom de vuilcontainers interviewen. Ook analyseren ze het gevonden afval én de gebruikservaring van de inwoners. Aan het einde van de dag presenteren ze de verzamelde data.

“Door zwerfafval beter in kaart te brengen kunnen we de bronnen van het probleem preciezer identificeren”, stelt Koebrugge. “Dan wordt ook duidelijk waar het meeste afval wordt gevonden. Als blijkt dat er een verband is tussen bijvoorbeeld een McDonald’s en veel zwerfafval in de buurt, dan gaan we gesprek met McDonald’s om een oplossing te bedenken.”

Vandaag zal een lid van het College van Bestuur ook een kijkje nemen bij het project. En bij de presentatie zal een wethouder van gemeente Breda aanwezig zijn.

Avans, de gemeente Breda en natuur- en mileuvereniging Markkant werken samen. Hier kun je kijken wat studenten van Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (Milieukunde) tot nu toe hebben gevonden.