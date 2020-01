Column: Welk boek komt na het hbo?

Ooit leek het nog een ver-van-mijn-bed-show, maar nu is er geen ontkomen meer aan! Ik zit aan de vooravond van het laatste hoofdstuk van het hbo. 3,5 jaar aan colleges, projecten en tentamens zijn achter de rug. M’n minor is afgerond. Eigenlijk heb ik bijna niks meer te zoeken op Avans (behalve de diploma-uitreiking natuurlijk, fingers crossed). Voor m’n gevoel sta ik al met 1 been buiten de Avans-deur. Alleen nog ‘even’ afstuderen. Een half schooljaar scriptie schrijven: de grote do-it-yourself-test van het hbo!

Mega spannend uiteraard. Maar wat ik misschien nog wel veel enger vind, is als het hbo-boek sluit. De vraag die bij menig student brandt tijdens het laatste studiejaar: wat ga ik doen na het hbo? Genoeg hbo’ers die zodra ze op het punt staan om met afstuderen te beginnen, het uitstellen – geef ze eens ongelijk. Praktijkvoorbeelden in overvloed: een vriendinnetje schuift haar afstuderen op door eerst een halfjaar te backpacken, een klasgenoot vertraagt de boel om eerst ‘wat te werken’ en een andere doet liever nog een andere minor voordat ze afstudeert.

‘Het komt te dichtbij. De twijfel. De keuzes’

Het komt te dichtbij. De twijfel. De keuzes. Is dit nou écht het vakgebied dat bij mij past? Ben ik al klaar om m’n werkende carrière te starten? Waar ben ik goed in? Wat wil ik nou eigenlijk? Heb ik echt zin om van m’n ‘twenties’ tot m’n 70ste (als het niet langer is voor onze generatie) te werken? Ga ik reizen? Doorstuderen? Alsof vier jaar hbo al niet duur genoeg is.

Vragen in overvloed die tijdens het scriptieschrijven door m’n hoofd gaan. Ach, kan ik me ook eens op wat anders focussen dan die hoofd- en deelvragen!

Isabel Timmermans is vierdejaarsstudent Communicatie in Breda