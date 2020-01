Coronavirus: hogescholen en universiteiten houden het hoofd koel

Foto: Pixabay.com

Het coronavirus houdt de gemoederen bezig, maar Nederlandse hogescholen en universiteiten maken zich vooralsnog weinig zorgen. “We raden iedereen aan om naar de dokter te gaan als ze zich niet lekker voelen.”

Het nieuwe longvirus dook in december op in de Oost-Chinese miljoenenstad Wuhan. Na ruim 6.000 besmettingen zijn er in China inmiddels meer dan 130 mensen aan overleden. De Chinese overheid heeft de vakantie rond het Chinees nieuwjaar verlengd en houdt de universiteiten in elk geval tot zondag gesloten.

Nuchterheid

In Nederland houden universiteiten en hogescholen het hoofd vooralsnog koel. “Er valt weinig te melden”, zegt een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen meteen. “Onze uitwisselingsstudenten in China bevinden zich niet in de risicogebieden, dus op dit moment ondernemen we geen extra actie. We volgen de adviezen op van het RIVM en raden iedereen aan om naar de dokter te gaan als ze zich niet lekker voelen”

Vergelijkbare reacties geven de TU Delft, waar verreweg de meeste Chinese studenten studeren (in 2018 waren het er 641), en Wageningen Universiteit (met 505 Chinese studenten op de tweede plaats).

De woordvoerder van Wageningen roept bovendien op tot nuchterheid. “De gevolgen van dit virus zijn natuurlijk verschrikkelijk, maar we moeten ons wel realiseren hoe ontzettend groot China is en hoeveel inwoners het land heeft. We volgen de berichten van Buitenlandse Zaken en het RIVM, maar zijn op dit moment niet extra bezorgd.”

Wel heeft de universiteit een reis van studenten naar de Chinese stad Dongguan met ten minste één maand uitgesteld. Ze doen daar mee aan een ontwerpwedstrijd.

Gezond

De Universiteit Twente heeft contact met vijf studenten in China, maar voorziet geen problemen voor hun terugkeer naar Enschede. “Een van onze medewerkers is pas nog gezond teruggekeerd”, zegt een woordvoerder.

De Hogeschool Rotterdam heeft één student in China en volgt het nieuws “nauwlettend”. Indien de situatie de komende dagen of weken verslechtert, zal worden gekeken naar verdere maatregelen.

Wel zorgen

Wittenborg University in Apeldoorn kan met zekerheid zeggen dat één van haar studenten zich momenteel in Wuhan bevindt. “De student is bij zijn familie en verkeert in goede gezondheid, maar voorlopig kan hij niet terug”, zegt directeur Peter Birdsall.

De particuliere hogeschool heeft inmiddels met 32 van haar 96 Chinese studenten contact. “Gelukkig zijn de meesten van hen ondanks het Chinees Nieuwjaar in Nederland gebleven”, zegt Birdsall. “We proberen hen ook via Chinese kanalen te benaderen. Studenten blijven natuurlijk studenten: ze lezen niet altijd alles of reageren niet meteen.”

Birdsall maakt zich wel zorgen over het virus. “Mijn eigen schoonfamilie zit in Peking, ook daar gaat niemand naar buiten. We bekijken het van dag tot dag, maar dit wordt beslist nog erger voor het beter wordt.”

Reisadvies

De Universiteit Leiden heeft contact met 13 studenten die wel in China zijn, maar niet in Wuhan, zegt een woordvoerder. Er is een bericht op intranet geplaatst met veel gestelde vragen, zoals: ‘Moet ik mij zorgen maken over contact met studenten of medewerkers die net aangekomen zijn uit China?’, en: ‘Kunnen studenten en staf hun reisplannen naar China laten doorgaan?’

De Universiteit Leiden raadt dit af, net als de Universiteit van Amsterdam. Het UvA-bestuur kwam tot dit advies nadat haar partneruniversiteiten in China hadden besloten om hun deuren te sluiten.

‘A-ziekte’

Eerder deze week werden drie besmettingen van het coronavirus in Frankrijk vastgesteld, kort daarop volgde de eerste in Duitsland. Gisteren zijn drie mensen in Nederland getest, maar zij bleken alle drie niet besmet te zijn.

Minister Bruins van Medische Zorg heeft het virus als een zogenaamde ‘A-ziekte’ aangemerkt. Dit betekent dat zorgmedewerkers die vermoeden dat iemand is besmet dit direct moeten melden bij de GGD.