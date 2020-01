Dit zijn de best verkochte producten in de kantine

Soep en koffie zijn onmiskenbaar populair. En kom ook vooral niet aan het favoriete broodje Unox, blijkt wel uit recente artikelen. Dat maakt ons nieuwsgierig: wat zijn de meest verkochte producten in de kantines van Avans?

Op vraag van Punt verzamelde Matthieu van Waardenburg van Eurest cijfers van meerdere locaties: “Te weten Hogeschoollaan ( Breda), Lovensdijkstraat( Breda), Onderwijsboulevard ( Den Bosch) en Tilburg.” Uit de cijfers blijkt dat er geen significante verschillen zijn per locatie: “In verhouding verkoopt men op de Hogeschoollaan wat meer koffie, maar is Den Bosch weer koploper op Broodje Unoxgebied.” Voor het lijstje nam Van Waardenburg de cijfers van 1 september 2019 tot 1 december 2019 onder de loep.

1. Luxe broodjes – 67.559

Met stip op één staan de luxe belegde broodjes in de kantine. Van een broodje brie tot aan een broodje pittige kip, ze vinden gretig aftrek. “Terwijl hier ook een hoger vegetarisch aanbod is dan vroeger”, volgens Van Waardenburg.

2. Soep – 26.000 koppen ‘normaal’ en 8.842 koppen luxe soep

De Avanssoep, het is en blijft een ding. Vaak heeft het iets troostrijks en het warmt je in de kille wintermaanden lekker op. Bij Avans zijn we flinke soepeters, blijkt. De soep van de kantines heeft zelfs een eigen Instagrampagina en sinds kort recenseert ook Punt de soepen.

Niet alleen de ‘gewone’ soep is populair. Eurest ziet dat ook de luxere varianten meer en meer verkocht worden. “We zien een duidelijke groei in de verkoop van de soepen van geredde groenten.” Het is volgens Van Waardenburg een mooie ontwikkeling op het gebied van gezonder en bewuster eten.

3. Koffie – 48. 906 koppen

Wat betreft dranken, staat het bakkie troost stip op één. Ondanks de roep om betere koffie, blijft de drank favoriet.

4. Panini’s – 27.319

“De panini’s lopen op alle locaties erg goed. Ook de vegetarische varianten lopen prima.”

5. Broodje Unox – 21.609

Avansstudenten blijven vleeseters, blijkt uit de cijfers van Eurest. Ondanks de prijsverhoging voor het tweede jaar op rij blijven studenten massaal broodjes Unox kopen. “Relatief weinig mensen gaan voor de aantrekkelijk geprijsde vegetarische saucijzen broodjes en fricandelbroodjes.” Wellicht komt daar op termijn verandering nu die prijzen sinds vorige week zijn verlaagd.

6. Zachte broodjes en verpakt beleg – 19.151 stuks

Hollandser dan dit kan haast niet. Uit de ruime keuze van de kantines, gaan nog altijd ontzettend veel studenten voor losse zachte puntjes in combinatie met een snack of zogenaamde mono verpakt beleg. Beter bekend als per één of twee verpakte klef ogende plakjes komijnenkaas en boterhammenworst.

7. Mono verpakte sausjes – 18.722 zakjes

Jullie eten graag saus bij jullie broodjes kroket, panini’s en broodjes Unox blijkt wel. Op nummer zeven van de best verkochte artikelen staan de mono verpakte sausjes. Denk daarbij aan ketchup, fritessaus en Unoxsaus.

8. Belegde pistoletjes – 17. 345 stuks

Eurest maakt onderscheid tussen luxe belegde broodjes en belegde pistoletjes. Zodoende staan deze twee op elkaar lijkende producten beiden in de top tien. Onder andere broodjes gezond blijken een tijdloze favoriet.

9. Red Bull – 15.546 (waarvan plusminus 15 procent suikervrij)

Ondanks dat iedereen tegenwoordig wel weet dat een glaasje water veel beter is dan een blikje Red Bull, blijft de drank ongekend populair. Grappig feitje: “Vooral in de tentamenweken is Red Bull een hardloper. Dan zien we een stijging van dertig procent in de verkoop.”

10. Flesjes water – 14.883

Of specifieker de flesjes 0,5 liter Chaudfontaine Blauw zijn de hekkensluiter van de top tien. Ondanks dat Doppers niet meer weg te slaan zijn en het beeld van lokalen domineren, vinden plastic flesjes gevuld met water nog gretig aftrek.