Docent Anouk Meesterbakker van de week bij Heel Holland Bakt: ‘Hogeschool patisserie’

De Bossche Social Work docent Anouk Glaudemans maakte zondagavond de meeste indruk op de jury van Heel Holland Bakt en werd uitgeroepen tot Meesterbakker van de week. Fris en fruitig was het thema van de vierde aflevering. Anouk en zeven anderen storten zich op citroen meringuetaart, appelroosjes en net-echtfruittaarten.

In één uur en driekwartier mochten Anouk en medebakkers aan de slag met de signatuuropdracht: een citroen meringue taart. Een citroen-meringue-taart is ‘iets te luchtig, niet te zwaar’, volgens de jury, bestaande uit Meester Patissier Robèrt van Beckhoven en succesvol culinair publicist Janny van der Heijden. “Het is belangrijk dat de bodem mooi krokant gebakken is”, deelt patissier Robèrt.

‘Is het wat je denkt?’

De docent wist meteen de jury te imponeren. “Dit recept is behoorlijk zelf bedacht, omdat ik ‘m vegan ga maken”, licht Anouk de jury toe terwijl ze een kijkje bij haar neemt tijdens het bakken. Dus geen voor meringue typerende ingrediënten als eiwit en boter voor Anouk, maar schuim gemaakt van aquafaba, het vocht dat bij kikkererwten zit. “Ik heb deze taart van de week nog uitgeprobeerd op collega’s en ze waren perplex dat er geen dierlijke producten inzitten.”

En niet alleen Anouks collega’s, ook de jury is blij verrast tijdens het proeven: “Knap dat je een vegantaart op deze manier gemaakt hebt!” Beiden misten ze de niet-veganistische ingrediënten eigenlijk niet. “Een mooie ontwikkeling”, volgens Robert.

‘Kersvers’

Voor de technische opdracht moesten de bakkers zes identieke appelroosjes fabriceren. En als laatste opdracht, mochten de deelnemers aan de slag met het spektakelstuk: een grote 3D-fruittaart. Terwijl de deelnemers zich in het zweet bakten, regende het buiten pijpenstelen en viel later ook nog eens de stroom uit.

Maar, uiteindelijk kwam alles goed. De docent wist de meeste indruk te maken met haar ‘kersen’. Alles klopte volgens de jury bij Anouks creatie. “Echt prachtig!”, kirt Robert. Van de glans van de kersen tot zelfs een heuse kersenpit van binnen, Anouk krijgt niks dan lof voor haar creatie. “Smaakt ook echt naar kersen! Hier mag je heel trots op zijn!”

Avans en Heel Holland Bakt

Twee seizoenen geleden won student Hans Spitsbaard Heel Holland Bakt. Keer op keer gooide hij hoge ogen bij de jury met zijn precisie en kunsten. Anouk heeft dus een Avansnaam hoog te houden.

Heel Holland Bakt is elke zondagavond te zien om 20.25 uur op NPO 1.