Een bijzondere kerstvakantie: Veerle deed vrijwilligerswerk in Oeganda

Uitslapen, kerst met familie, knallend het nieuwe jaar in: zo ziet een gemiddelde kerstvakantie van een student eruit. Veerle de Jong, student Ad Management op het Associate degrees Academie in Roosendaal, had wat anders op de planning staan. Zij reisde met haar opa en oma af naar Oeganda om vrijwilligerswerk te verrichten.

Het was niet de eerste keer dat Veerle naar Oeganda ging. Vorig jaar bracht zij drie maanden door in het kinderweeshuis waar ze via haar oma terechtkwam. “Mijn oma heeft een kennis die het kinderweeshuis heeft opgestart, dus zo ben ik daar destijds beland’’, zegt ze. De werkzaamheden die Veerle in het weeshuis verrichtte varieerden van het verzorgen van kinderen tot het verven en opknappen van gebouwen.

Pure liefde

Tijdens die eerste reis gebeurde er iets heel bijzonders. “Ik kreeg een baby toegewezen. Daar heb ik drie maanden voor gezorgd alsof het mijn eigen kind was’’, vertelt ze. “Hij heet Andrew. Het was een hele onrustige baby en steeds als ik hem vasthield werd hij rustig. Toen heb ik hem onder mijn vleugels genomen. Ik heb nog nooit zulke pure liefde gevoeld.’’

Veerle doet het vrijwilligerswerk niet alleen voor de mensen daar, ook heeft ze er op persoonlijk vlak baat bij. “Ik heb een moeilijke jeugd gehad, en iedere keer als ik bij het weeshuis kom, ontvang ik zoveel liefde van de mensen en natuurlijk van Andrew, dat doet mij ontzettend goed.’’

Ander soort kerst

“Gedurende de drie maanden van vorig jaar heb ik een sterke band opgebouwd met de community van het weeshuis, dus het voelde eigenlijk alsof ik kerst ging vieren met familie.’’ De kerstdagen zien er in Oeganda heel anders uit, zeker als het gaat om eten. “Al ruim van te voren worden er een hoop koeien, varkens en kippen geslacht. Iedereen helpt daar aan mee, de kinderen vangen kippen, de wat oudere jongens slachten ze en de meiden bereiden ze voor het avondmaal.’’

De ontwikkeling van de kinderen in het weeshuis maakte veel indruk op Veerle. “Ik zag hoe snel iedereen gegroeid is op zowel fysiek als mentaal gebied, en dat vond ik echt verbazingwekkend. Die ontwikkeling gaat zo snel’’, vertelt ze. “Het liefst zou ik dit jaar weer teruggaan, maar het is super duur. Als ik weer genoeg heb gespaard ga ik zeker terug.’’