Een maand zonder alcohol: zo houd je het vol!

Vier weken alcoholvrij. Dat ene biertje of wijntje laten staan en tijdens Dry January geen druppel drinken. Handig met de tentamenweken die nu bezig zijn. Volgens IkPas slaap je namelijk beter en voel je je lichamelijk en mentaal fitter.

Het concept waaide over vanuit Engeland, maar sinds twee jaar is er een Nederlandse variant in januari. Dit jaar meldden ruim 40.000 Nederlanders zich aan bij IkPas. Ben je een van hen? Hieronder acht tips om een maand lang alcohol te laten staan



1. Zoek lotgenoten

Omring je met medestudenten of collega’s die ook meedoen aan Dry January. Steun elkaar en houd elkaar in de gaten. Samen sta je sterker!

2. Vermijd verleiding

Kom je vaak in de kroeg? Dan is de kans groter dat het misgaat. Blijf je vaste stapavond eens over en blijf lekker thuis, dan kom je niet in de verleiding om een alcoholische versnapering te nemen. Er zijn ook genoeg leuke activiteiten te ondernemen die niet gelinkt zijn aan alcohol.

3. Beloon jezelf

Het is natuurlijk mega fijn als je de hele maand geen alcohol hebt gedronken en jouw Dry January is geslaagd. Toch kan het soms even bikkelen zijn, dus vergeet niet in de tussentijd jezelf te belonen. Met een cadeautje, iets lekkers (geen alcohol natuurlijk) of een uitstapje.

4. Herinner je de voordelen van een maand zonder alcohol

Heb je het even moeilijk en kom je in de verleiding? Denk dan aan de positieve effecten die een maand zonder alcohol met zich meebrengt. De eerste dagen zal je nachtrust wat verstoord zijn, maar daarna zul je beter slapen. Met de tentamenweken die aan de gang zijn is het ook fijn dat je je mentaal en lichamelijk fitter voelt. Bovendien bespaar je geld en val je af.

5. Raak verslaafd aan een ander drankje

Tegenwoordig kun je in veel kroegen alcoholvrije drankjes krijgen. Probeer eens een mocktail en leer de wereld van de alcoholvrije cocktails kennen.

6. Maak het je niet onnodig moeilijk

Handig: haal helemaal geen alcohol in huis tijdens het boodschappen doen. Voor je het weet zit je aan de vino tijdens je avondeten. Heb je het niet in de koelkast, kan je het ook niet drinken.

7. Ga sporten!

Heel veel zin in een biertje of wijntje? Verzet je zinnen en ga sporten. Hardlopen, wandelen, zwemmen of in teamverband. Alhoewel je bij dat laatste moet uitkijken voor de derde helft die vaak nog gespeeld wordt in de kantine.



8. Ga je de fout in?

Kop op! Je was zo goed bezig, dus zie een foutje gewoon door de vingers. Misschien geeft het je juist wel een boost om bikkelhard door te gaan. En keep in mind: het is maar een maandje!

Laat jij deze maand alcohol staan? Ja, ik probeer deze maand geen alcohol te drinken.

Nee, Dry January is niks voor mij.

Ik drink nooit een druppel. Of bekijk de resultaten

