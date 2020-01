Excuses voor ‘heksenjacht’ op Erasmus Universiteit

Het bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt toch excuses aan voor het onderzoeken van de e-mailboxen van medewerkers. Het onderzoek was volgens het bestuur achteraf gezien ‘niet de beste actie’.

Dat meldt universiteitsblad Erasmus Magazine. Het bestuur van de universiteit sprak eerder nog van een ‘legitieme keuze’, maar getuigt nu toch spijt in een brief aan de onderzochte medewerkers en de universiteitsraad.

In oktober liet het bestuur van de Erasmus Universiteit een bureau voor bedrijfsrecherche de e-mails van 22 medewerkers uitkammen. Vermoed werd dat een van de medewerkers had ‘gelekt’ naar NRC Handelsblad over vermeend plagiaat in de toespraken en het proefschrift van Dymph van den Boom.

Storm van kritiek

De bron werd niet gevonden, maar het onderzoek leverde wel een storm van kritiek op. Erasmus Magazine sprak van een heksenjacht en nam uit veiligheidsoverwegingen een nieuw en beveiligd e-mailadres.

De universiteitsraad zegt de verontschuldiging te waarderen en noemt het een “stap in de goede richting om wederzijds vertrouwen binnen de gemeenschap te herstellen”.

Van den Boom is voormalig rector van de Universiteit van Amsterdam en werkte als interim-decaan aan een Rotterdamse faculteit. Ze trad af vlak voordat het NRC-artikel verscheen.

In december concludeerde een onafhankelijke integriteitscommissie dat Van den Boom in haar proefschrift en toespraken geen plagiaat had gepleegd. Wel vond de commissie dat ze slordig was geweest in haar bronvermelding.