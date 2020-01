HBO Intro Festival Breda toegankelijk voor alle hbo-studenten, niet alleen eerstejaars

Alle studenten van Avans en de Breda University of Applied Sciences zijn dit jaar welkom op het HBO Intro Festival in Breda. Afgelopen jaren was het festival alleen toegankelijk voor eerstejaarsstudenten.

De 26e editie van het festival vindt plaats op donderdag 10 september 2020 op Breepark.

Alleen eerstejaars

Tot enkele jaren terug vond het festival nog plaats in de binnenstad van Breda en was iedereen welkom. in 2017 verhuisde het festival naar Breepark en waren alleen eerstejaarsstudenten nog welkom.

“In Den Bosch organiseren we het INTRO Festival voor alle studenten. Ook locatie Breepark laat die aantallen toe. Daarom zijn vanaf dit jaar beide festivals weer voor alle hbo-studenten toegankelijk”, aldus Ruud Walenberg van Avans.

