Horoscoop: welke Avansmeme ben jij volgens je sterrenbeeld?

Bekijk snel welke Avansmeme bij jouw sterrenbeeld hoort en krijg een inkijk in de diepere betekenis van jouw persoonlijkheid, bestaan en toekomst. Deze horoscoop is een cocktail van ons sterrenstelsel en de psychologische astrologie afgeblust met een beetje Avans, verwacht dus geen harde wetenschappelijke feiten.

RAM

Alles positief benaderen, dat is de Ram niet onbekend. Zelfs in kritieke situaties die de studievoortgang bedreigen. ‘Over een paar weken weer een nieuwe kans’, denk je misschien. Maar Ram, kijk uit. Want de banen van de zon kunnen roet in het eten gooien. Het wordt tijd dat je écht aan de bak gaat.

STIER

De sterren staan voor de Stier zeer gunstig. Zonder al te veel moeite komt de Stier altijd op zijn/haar pootjes terecht. Maar let wel op Stier, het gaat je nu misschien goed af. Dat betekent niet dat het je altijd voor de wind zal gaan. Zodra Neptunus voor Jupiter draait, kan het zo voorbij zijn.

TWEELINGEN

Prioriteiten stellen is belangrijk in het leven. En dat gaat Tweelingen goed af. Belangrijke levenskeuzes worden gemakkelijk gemaakt, met positieve uitkomsten. Die gave kan overschaduwd worden zodra Mercurius verplaatst. Dus wees alert. Er is dan niks ergs aan de hand, maar je kritische vermogen zwakt wat af.

KREEFT

Optimisme is haast synoniem voor Kreeft. Maar hoe vaak ben je al bedrogen uitgekomen omdat het glas halfvol leek? Precies. Stel jezelf zo nu en dan kritische vragen. Al ligt er verbetering op de loer omdat Uranus over een paar weken kruist met Pluto.

LEEUW

De sterren staan niet gunstig voor de Leeuw. Sterker nog: 2020 is niet jouw jaar. Ook draaiende planeten zullen het niet veel beter maken. Sorry.

MAAGD

Leven op het randje, typisch voor Maagden. Zeker wat de studie betreft. In de kroeg heeft de Maagd wel een ruggengraat, bijvoorbeeld als de shotjes voorbij komen. Maar uiteindelijk redt de Maagd zich altijd, al is het kantje boord. Waak voor Pluto en Uranus die van stand veranderen. Grenzen vervagen door getroebleerde gedachtes vanwege de veranderende stand van de planeten.

WEEGSCHAAL

Ga ik wel leren? Ga ik niet leren? Heb je jezelf te veel onder druk gezet de afgelopen maanden? Dan is dit het moment om onrealistische doelen los te laten. Deze periode sluit je positief af Weegschaal. Die volle maan gaat je niks maken! De paniek die opspeelt, is slechts een illusie die zich ontvouwt door de stand van ons sterrenstelsel.

SCHORPIOEN

Uranus verandert morgen van richting. Het beste wat je kunt doen, is goed voor jezelf zorgen. Stress je te veel over de deadline morgen? Wees er gerust op dat het goedkomt! Daar gaan Saturnus, Pluto en Jupiter jou mee helpen.

BOOGSCHUTTER

Je vertrouwen in je eigen capaciteiten en producties heeft misschien een deuk opgelopen. Wellicht omdat je toch weer te laat begon voor de deadline? En je dacht te kunnen presteren onder druk? Ja Boogschutter, daar ging je even de mist in.

Herpak jezelf zodra de nieuwe periode begint. In plaats van te drijven op een plastic bootje en te wachten op het reddingsschip, zie jij een eiland met palmbomen en een klein dorpje aan de horizon en peddel je erheen. Dat is duidelijk de juiste houding, een nieuw avontuur start hier.

STEENBOK

Wie maakt jou wat de aankomende periode? Ondanks dat het rommelt doordat de banen van planeten elkaar kruisen, zie jij geen problemen. Sterker nog: de negatieve energie van Venus en de invloed op Avans, weet jij te ontduiken! Good for you steenbok.

WATERMAN

Illusie. Dat woord staat centraal in jouw horoscoop. Verdrietig? Paniek? Denk je niet meer helder? Wrong: allemaal emoties. En emoties zijn een illusie. Gooi alles maar op de afgelopen volle maan en leer om te denken. Álles komt goed.

VISSEN

Terwijl bijna iedereen om jou heen worstelt met crisis en veranderingen, stromen geluk en fortuin jouw kant op. Maak daar gebruik van! Doe waar jij gelukkig van wordt, de rest komt vanzelf wel goed.