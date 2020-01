Klacht tegen ‘Jumbo-opleiding’ van Avans

Foto genomen door VRensen fotografie

De Onderwijsinspectie heeft een klacht ontvangen over een opleiding van Avans voor medewerkers van Jumbo en La Place. De overheid moet er niet aan meebetalen, meent een concurrent.

De opleiding werd afgelopen voorjaar aangekondigd als een “unieke samenwerking”. Jaarlijks zullen zo’n vierhonderd medewerkers van Jumbo en La Place van start gaan bij de duale Avans-opleiding ondernemerschap & retailmanagement.

In de zogeheten Jumbo Academy biedt het bedrijf zijn medewerkers al mbo-opleidingen aan, maar geen hbo. De Avans-opleiding “sluit aan op het grote aanbod van interne programma’s”, stond in het persbericht.

Toegankelijk

Het traject voor Jumbo valt onder de duale Avans-opleiding ondernemerschap & retailmanagement, die al jaren bestaat. Particuliere hogeschool SDO vindt dat Avans in deze samenwerking met Jumbo misbruik maakt van het onderwijsbudget en heeft een klacht ingediend.

De precieze klacht is niet bekend en SDO is niet bereikbaar, maar de vraag is of een hogeschool publieke onderwijsbekostiging mag gebruiken voor zo’n opleidingsvariant, als die niet voor iedereen toegankelijk is.

‘Wij zien het gesprek met de Onderwijsinspectie met vertrouwen tegemoet’

Maar de opleiding is wél voor iedereen toegankelijk, zegt een woordvoerder van Avans. Iedereen kan zich immers aanmelden voor deze duale opleiding. “De opleiding Ondernemerschap en Retail Management is vrij toegankelijk, waarbij de medewerkers van Jumbo de opleiding gezamenlijk volgen. De samenwerking sluit heel goed aan bij duaal onderwijs, waarin anders dan bij voltijd onderwijs leren en werken wordt gecombineerd. Wij zien het gesprek met de Onderwijsinspectie dan ook met vertrouwen tegemoet.”

Eind januari praat Avans hierover met de Onderwijsinspectie. Minister Van Engelshoven heeft de Tweede Kamer over de klacht geïnformeerd. Haar reactie wil ze pas geven als de Onderwijsinspectie het onderzoek heeft afgerond.