Koksopleidingen straks ook op hbo-niveau

Het ROC van Amsterdam gaat in september samen met de particuliere hogeschool HBO Drechtsteden een tweejarige hbo-koksopleiding beginnen. NHL Stenden Hogeschool heeft vergelijkbare plannen voor 2021.

De opleiding culinary professional van het ROC van Amsterdam (ROCvA) wil jonge koks met een diploma op mbo-niveau 4 de kans bieden om door te groeien, meldt Het Parool. Omdat veel mbo-afgestudeerden al ergens in de keuken werken, wordt de nieuwe opleiding duaal: studenten zullen een aantal dagen per week werken bij een leerbedrijf en één dag per week plaatsnemen in de lesbanken. Daar krijgen ze les in ondernemerschap, leidinggeven en het creëren van nieuwe recepten. Het plan is om ook een internationale stage in het curriculum op te nemen.

Het ROCvA mag zelf geen hbo-diploma’s toekennen. Daarom is de nieuwe koksopleiding opgezet in samenwerking met HBO Drechtsteden in Dordrecht. Directeur Jessica van den Bosch laat desgevraagd weten dat ze geen bekostiging aanvraagt voor de tweejarige studie, die opleidt voor het associate degree. Wel wordt deze aangemeld voor accreditatie door onderwijskeurmeester NVAO, zodat studenten recht hebben op studiefinanciering en een ov-kaart. Als het goed is kan de opleiding in september van start met maximaal 20 studenten. De hoogte van het collegegeld is nog niet bepaald.

Hotelscholen

De aankondiging van de nieuwe koksopleiding roept de vraag op waarom een vergelijkbaar initiatief nooit is genomen door de hogere hotelscholen. Hebben zij de culinaire kennis en benodigde apparatuur immers niet al lang in huis?

“Dat is een logische gedachte”, zegt Harry Jippes, locatiemanager bij Stenden Hotel Management School in Emmen. Hij is namens de hotelschool sinds 2018 als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van een tweejarige associate degree opleiding op het gebied vangastronomy. “We werken intensief en succesvol samen met dertien ROC’s om de doorstroom naar het hbo te bevorderen, maar realiseerden ons dat de mbo-opleidingen stokken op niveau 4. Terwijl er in dit werkveld juist veel vraag is naar koks die geleerd hebben hoe ze een organisatie kunnen managen.”

Dutch cuisine

NHL Stenden Hogeschool is op dit moment nog bezig met de invulling van het curriculum. Wel is al bekend dat het duale hbo-programma wordt opgezet in samenwerking met meesterkok Albert Kooy. Hij is al langere tijd aan de hotelschool verbonden en is de grondlegger van Dutch cuisine.

Anders dan de HBO Drechtsteden vraagt NHL Stenden Hogeschool een bekostiging aan voor de nieuwe ad-opleiding. Jippes verwacht dat het eerste cohort studenten zal starten in februari 2021. “Het ROC is ons dus net voor.”

In de Nederlandse horeca is een nijpend tekort aan personeel. Volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland zijn er tot 2025 jaarlijks tussen de 148.700 en 153.200 nieuwe horecawerknemers nodig, waaronder 17.000 koks.