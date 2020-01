Lilia is Avansstudent van het Jaar!

Lilia Visser, student Social Work, mag zich een jaar lang Student van het Jaar noemen. Docenten en studenten buitelen zowat over elkaar heen om de student te prijzen om haar vriendelijkheid en haar inzet voor de lhbti-gemeenschap. Daar sluit de onafhankelijke jury zich bij aan: voor hen is Lilia Visser dé Avansstudentvan het Jaar 2019.

“Ho, nog even wachten”, zegt een van Lilia’s medestudenten terwijl ze via een raampje het lokaal binnenspiekt. Lilia en een paar anderen ronden net hun laatste tentamen van de vrijdag af. Een paar minuten later komt er een seintje uit het lokaal: we mogen de student verrassen.

“Wat leuk, dankjewel!” ze kijkt een beetje beduusd om zichheen, zichtbaar nog met haar hoofd bij het tentamen. “Die zag je niet aankomen he”, richt docent Marja Steijn zich tot haar. Onder luid applaus van haar medestudenten neemt ze de oorkonde en de bos bloemen, names de Academie voor Sociale Studies Den Bosch, in ontvangst.

“Ik ontving laatst wel een appje van iemand die me feliciteerde. Toen ik doorvroeg, reageerde ze niet meer”, vertelt Lilia. “Nu valt het kwartje wel.”

Onafhankelijke jury

Lid van het College van Bestuur Jacomine Ravensbergen vormde samen met docent en Puntcolumnist Stefan van Teeffelen en studentlid van de Avans Medezeggenschapsraad Chaimae Ettalhoui de onafhankelijke jury. Lilia was volgens hen unaniem de winnaar. Uit de vijf kanshebbers sprong zij eruit vanwege haar onderscheidend vermogen.

Het rapport:

“De genomineerden voor ‘student van het jaar 2019’ hebben allemaal een indrukwekkende lijst met bijzondere activiteiten naast en voor hun studie. Het laat maar weer eens zien hoeveel talentvolle studenten Avans in haar midden heeft. Echt iets om heel trots op te zijn. De jury heeft daarom gekeken naar de impact die de studenten hebben met hun activiteiten binnen maar vooral ook buiten de muren van Avans. En, niet onbelangrijk, de jury vindt dat de student van het jaar ook met zijn studie lekker in de pas zou moeten lopen.



Toch sprong er één student echt bovenuit: Lilia Visser.



We kunnen niet anders concluderen dan dat Lilia ‘our woman’ is. Ze zet zich in voor een gevoelig punt. Haar inzet gaat verder dan de Avansmuren. Dat maakt het extra speciaal: het initiatief komt helemaal uit haar persoonlijke belang, zonder enige opleiding gerelateerde gedrevenheid.



Niet onbelangrijk, de studievoortgang van Lilia is onberispelijk. Ze ligt keurig op schema waarbij negens haar cijferlijsten domineren.



Hulde aan deze welverdiende student van het jaar 2019: Lilia Visser.”

Lees ook: ‘Lilia Visser is een student met een missie’

Genomineerden

Punt organiseerde dit jaar voor de vijfde keer op rij de Student van het Jaarverkiezing. Studenten, medewerkers, docenten en directies konden studenten aandragen voor deze titel. Vijf studenten waren in de race voor de titel.