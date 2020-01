Nederland gaat hoger onderwijs in Irak steunen

Nederlandse kennisinstellingen gaan het Irakese hoger onderwijs op het gebied van waterbeheer en klimaatvriendelijke landbouw helpen verbeteren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken trekt hier ruim 1 miljoen euro voor uit.

Hoe kan verspilling van irrigatiewater zoveel mogelijk worden beperkt? Hoe kunnen boeren hun akkers beter beschermen tegen natuurrampen? Met dit soort vraagstukken gaan drie Nederlandse kennisinstellingen de komende jaren aan de slag in Irak.

Bij het project zijn de universiteiten van Salahaddin, Basra, Mosul, Anbar, Kerbala en Kufa betrokken. Uit Nederland doet Wageningen Universiteit mee, samen met watereducatie-instituut IHE Delft en iCRA global, een non-profitorganisatie op het gebied van landbouwonderzoek.

Waterbeheer

Het samenwerkingsproject heeft een waarde van 1,1 miljoen euro. Hiermee worden de onderwijsprogramma’s op de betrokken universiteiten op het gebied van waterbeheer en landbouw verbeterd. Het doel is om de werkgelegenheid in de Irakese agrofood-sector te vergroten en meer arbeidskansen te creëren voor jongeren en vrouwen.

De Irakees-Nederlandse samenwerking is onderdeel van het Orange Knowledge Programme, een vijfjarig wereldwijd ontwikkelingsprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat studiebeurzen en trainingen op maat financiert. Het programma wordt geleid door internationaliseringsorganisatie Nuffic en heeft een totale waarde van 220 miljoen euro.

“De Irakese bevolking heeft moeilijke maanden achter de rug”, zegt Eric Strating, de Nederlandse ambassadeur in Irak. “Met name tijdens de demonstraties op het Tahrir-plein en op andere plekken is duidelijk geworden hoe groot de behoefte aan duurzame werkgelegenheid is. Nederland beschikt over veel expertise op het gebied van landbouw en water en deelt deze graag binnen dit partnerschap.”