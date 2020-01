Noortje de Bruin nieuwe directeur Avans Academie Associate degree

Noortje de Bruin is de nieuwe directeur van de Avans Academie Associate degree (AAAd) in Den Bosch. Ze start deze week al in haar nieuwe functie.

Het College van Bestuur geeft aan dat de AAAd in De Bruin een ervaren directeur heeft gevonden die heeft aangetoond ondernemend en vernieuwend denken. De Bruin neemt de functie over van Karin Visscher die bestuurslid is geworden van ROC Rijn Ijssel in Arnhem.

AOMI

Noortje De Bruin was de afgelopen zeven jaren directeur van de Academie voor Ondernemerschap en Marketing en Innovatie (AOMI) en stond daar mede aan de basis van bijvoorbeeld de opleiding Business Innovation en de Avans Innovative Studio. Tot 1 maart blijft zij ook verantwoordelijk voor die academie. Haar werkzaamheden zullen in overleg met beide academies bij het AAAd toe gaan nemen en bij AOMI afgebouwd worden. In de tussentijd beraadt het CvB zich over de ontstane vacature bij AOMI.