Onderzoek afvalbeleid Avans: de hogeschool doet te weinig

Tafels bezaaid met plastic en papier, het blijft een bekend gezicht in Xplora en de kantines op alle Avanslocaties. Natuurlijk, studenten en medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen rommel. Maar is het huidige afvalbeleid wel effectief? Nee. blijkt uit het onderzoek van studenten Bestuurskunde Mike de Waard en Justen Kwakernaat.

De rommel bij Avans zorgt al jaren voor verhitte discussies. Medewerkers en studenten ergeren zich aan de troep in de kantines en lokalen. Er is zelfs een Instagramaccount voor. Uiteindelijk hoor je gewoon je eigen troep netjes weg te gooien. Maar hoe zit het met de faciliteiten die Avans biedt? Mike en Justen besloten eens met een ander oog naar het afvalbeleid te kijken: wordt afval weggooien én scheiden wel goed genoeg gestimuleerd?

Zodoende besloten de twee studenten het afvalbeleid van Avans onder de loep te nemen. Om te kijken of het beleid verbetert kan worden en zodoende effectiever. Ruim vierhonderd respondenten vulden de enquête in. De algemene tendens die uiteindelijk naar voren kwam uit het onderzoek, deelt Mike: “De mensen hier letten wel op afvalscheiding, maar de school faciliteert het niet voldoende.” Daarnaast vinden de correspondenten het lastig om hun afval te reduceren, de hogeschool zou daar niet voldoende in faciliteren.

Te veel afval

Kijk je naar alle producten in de kantine, dan is vrijwel alles verpakt. Papieren verpakkingen en wat plastic bestek erbij. Sommige verpakkingen ook deels plastic, deels papier. In welke prullenbak gaan die? “Je zou ook denken dat gebruikte papieren servetjes in de papierbak gaan”, vertelt Mike. “Maar die moeten bij rest want er zit vuil aan.” Hetzelfde geldt voor papieren koffiebekers. “Als die bij het papier gaan, wordt die lading afgekeurd.”

‘Ik vind dat er relatief veel plastic en wegwerpproducten zijn in de kantine. Zoals plastic bestek, plastic deksels, plastic bakjes’ gaf iemand aan. En: ‘Ze moeten in de kantine herbruikbare verpakkingen gebruiken. Zoals herbruikbare borden en bekers.’



Volgens een andere respondent moeten de flesjes frisdrank plaatsmaken voor Doppers. ‘Die moet je bijvoorbeeld kunnen hervullen met water met een smaakje.’

Te weinig prullenbakken

Opvallend veel mensen gaven aan dat er te weinig prullenbakken zijn op alle locaties. Volgens veel van hen zou het afvalprobleem makkelijker te lijf kunnen worden gegaan als er prullenbakken in de lokalen zouden komen. Al is dat niet per se haalbaar, weten Mike en Justen. “Dat zouden teveel prullenbakken betekenen voor de facilitair medewerkers.”

Anderen zouden ook graag meer prullenbakken in Xplora zien. ‘Het afvalprobleem is daar zeer storend’, volgens een respondent. Een oplossing volgens diegene: ‘ga voor kleinere prullenbakken en plaats er ook veel meer. Wellicht stimuleert dat de (luie) studenten om hun afval gewoon wel te deponeren. Waar het hoort.’

Alles in één bak

Maar ook al zouden er meer prullenbakken komen en zou het scheiden meer aangemoedigd worden, genoeg studenten geloven niet dat dat laatste wat uithaalt. ‘Avans houdt het afval niet gescheiden..’ gaf iemand aan. En het bleef niet bij die ene opmerking: ‘Alles wordt uiteindelijk in één bak gegooid’, ‘aan het Hervenplein gooien ze al het gescheiden afval weer bij elkaar in één kliko bij het legen’ en ‘waarom scheiden we op school als de schoonmakers al het plastic, papier en restafval weer in één container leeggooien?’.

Wat dan wel?

Volgens de twee studenten moet Avans niet naar een cultuur gaan waar studenten de politie uithangen en op belerende wijze vervuilende studenten op- en najagen. Mike: “En even net wat verder naar een prullenbak verderop lopen lijkt mij persoonlijk geen probleem. Maar ik snap sommige mensen daar wel in.” Politieagentje spelen is niet de gewenste manier, maar volgens Mike mag er best een cultuurshifting komen. “Maar dan moet Avans afvalscheiden en reduceren ook beter faciliteren.”

Justen: “Wij gooien altijd alles gewoon netjes weg. Ook uit respect voor de facilitaire medewerkers.”