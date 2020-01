Ontwerp je eigen elektrische auto met app van CMD-student

Tijd om af te studeren! 15 studenten Communication and Multimedia Design hopen binnenkort met hun eindprojecten de opleiding af te ronden. Vorige week kon je hun ontwerpen al bewonderen op Avans in Breda.

Ryan van Steen heeft een virtualreality-app ontworpen. Die staat geheel in het teken van het samenstellen van elektrische auto’s. “De virtualreality-ervaring laat consumenten hun eigen auto samenstellen. Ze kiezen onder andere de bekleding, het stuur en de kleuren geheel naar eigen wens’’, legt Ryan uit. Het doel van de app is de verkoop van elektrische auto’s stimuleren.

Daarnaast moet de ervaring van het samenstellen van de auto zo persoonlijk mogelijk worden. “De klant kan geuren toevoegen die hij of zij lekker vindt, zo voel je je meteen thuis in de auto.’’

‘Ik heb al contact met Mercedes-Benz’

Ryan wil zijn app niet alleen als afstudeerproject gebruiken, maar wil het liefst samenwerken met Mercedes-Benz. “Ik heb al contact met het bedrijf, binnenkort hebben zij een kick-off waarbij mijn app besproken zal worden. Ik hoop dat er een mooie samenwerking uit voortkomt. Maar eerst afstuderen natuurlijk.’’



Joost Hazenoot heeft een bordspel voor kinderen ontwikkeld. Het staat in het teken van de Nederlandse bevrijding. “Rond 4 en 5 mei schreef ik een opstel voor mijn afstudeerplan. Toen werd er ontzettend veel aandacht besteed aan de vijfenzeventigjarige bevrijding van Nederland. Zo kwam ik op het idee om dit onderwerp te betrekken naar mijn afstudeerproject.’’

Speels maar educatief

In het bordspel zijn de kinderen verzetstrijders die gevangenen moeten bevrijden. Ook is er een verrader in het spel. Het spel wordt gespeeld door middel van fiches. “Als een gevangene is bevrijd, mag je het fiche omdraaien. Daar staat een nummer op en dat is gelinkt aan een waargebeurd oorlogsverhaal. Dat kun je lezen op de bijbehorende kaarten’’, legt Joost uit. “Zo krijgt de jonge generatie op een speelse maar toch educatieve manier die heftige verhalen mee.”

Het spel zal voorlopig nog niet in de winkels liggen. “Ik moet ook nog een ander project afronden, en natuurlijk afstuderen.’’ Joost wil later ook aan de slag voor kinderen. “Ik vind kinderen het leukst om voor te werken. Het levert me altijd creativiteit op. Ik hoop dat ik in de toekomst ook concepten creëer voor die doelgroep.’’

Laysa Brander heeft ook een spel gemaakt voor een jonge doelgroep. Maar dan met een heel ander doel: ze wil laaggeletterdheid bij jongeren voorkomen. “Er is weinig preventie voor laaggeletterdheid. Vaak ontstaat het doordat er van thuis uit niet wordt gestimuleerd om te lezen. Hierdoor krijgen kinderen al vroeg moeite met lezen op school. En als iets moeizaam gaat, wil je dat het liefst niet doen. Zo wordt lezen vermeden en kan er laaggeletterdheid ontstaan’’, legt Laysa uit.

Verhaaltje schrijven

Het spel van Laysa bestaat uit vier kaartjes. Personagekaarten, emotiekaarten, moeilijke woorden-kaarten en geheime opdracht-kaarten. “Aan de hand van deze kaartjes moet de speler een verhaaltje schrijven en daarna voorlezen. Hoe meer kaarten je gebruikt, hoe meer punten je krijgt. En aan het eind van het verhaaltje moet iedereen een complimentje opschrijven. Dat geeft de leerlingen zelfvertrouwen.’’

Laysa heeft al positieve feedback van docenten gekregen. “Een docent vond het heel knap dat ik dit zelf had bedacht. Dat geeft goede moed voor mijn examenzitting, hopelijk zijn ze dan net zo positief.’’