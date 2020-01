Opinie: is docent van het jaar wel echt de docent van het jaar?

Geschoten door Wildschieters

Wat maakt iemand tot docent van het jaar vroeg, Kim Breugelmans student Communication & Multimedia Design bij Avans, zich af. Ze schreef volgend opiniestuk:

Het is al weer januari, het nieuwe jaar is begonnen. Verschillende hogescholen houden rond deze tijd verkiezingen voor ‘de Docent van het Jaar’. Studenten mogen docenten nomineren om hieraan deel te nemen. De docent met de meeste stemmen wint deze titel.

Heb jij al een docent in gedachten? Wie is jouw favoriet en waarom? Waarop baseren studenten deze keuze? Zijn de docenten die genomineerd worden wel echt docent van het jaar? Of moeten deze verkiezingen ‘lievelingsdocent van het jaar’ genoemd worden?

Om hier achter te komen heb ik aan studenten van verschillende opleidingen op Avans in Breda gevraagd waarop zij hun keuze baseren voordat ze een docent nomineren of op een docent stemmen.

Veel voorkomende antwoorden gingen over de manier van les geven van de docent. Studenten vinden het belangrijk dat hun aandacht bij de les gehouden wordt. Niet alleen op de manier dat een docent jou bij de les betrekt, maar ook dat de les op een manier gegeven wordt dat het interessant blijft om te luisteren. Docenten die net wat extra aandacht stoppen in het geven van hun les worden meer gewaardeerd.

Naast de manier van les geven vinden leerlingen het fijn dat docenten persoonlijke begeleiding geven. Tijdens of na de lessen. Op deze manier kan er net wat extra aandacht gestoken worden in de studenten die het vak lastig vinden of bepaalde dingen niet begrijpen. Studenten vinden het

prettig wanneer docenten inlevingsvermogen tonen en eigen ervaringen delen.

Fun-factor

Andere afwegingen die gemaakt worden zijn gebaseerd op de ‘fun-factor’ van de docent. Dit houdt in dat er gestemd wordt op docenten die vaak hogere cijfers geven of docenten waarbij er in de lessen ook andere onderwerpen naar voren komen buiten de lesstof. Zo kan het zijn dat er

films worden gekeken tijdens lessen of dat de studenten eerder naar huis mogen dan gepland. Docenten die dichterbij de leeftijd van de student komen en zich hipper kleden zijn sneller favoriet.

Gelukkig is ‘fun-factor’ als criterium in de minderheid en wordt er meer gekeken naar hoe de docent de lessen overbrengt. Ik ben van mening dat de docent die deze titel verdiend je goed moet kunnen begeleiden en meenemen in de lessen. Natuurlijk is het leuk als de lessen gezellig

zijn, maar de inhoud van de lessen vind ik belangrijker. De genomineerde docenten zijn dan ook voornamelijk docenten waarvan de lessen en begeleiding als goed ervaren wordt. Deze docenten stoppen veel werk en moeite in de lessen en studenten stoppen verdienen dan ook de gepaste

titel ‘Docent van het Jaar’.

Kim Breugelmans schreef dit artikel voor haar minor Crossmediale Journalistiek.

Wil jij ook je mening delen met Avans? Stuur dan je opiniestuk naar punt@avans.nl