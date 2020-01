Petitie voor meer woonruimte in Den Bosch in ontvangst genomen door gemeente

Namens meer dan duizend jongeren overhandigde de Bossche Jordi Prins donderdag zijn petitie voor meer woonruimte voor jongeren in Den Bosch. De boodschap was helder: de gemeente moet snel met oplossingen komen.

Ondanks het gure weer verzamelen studenten die de petitie hebben ondertekend voor het stadhuis van Den Bosch. Studance houdt de boel warm door wat plaatjes te draaien. De studenten zijn het lange wachten voor een kamer beu. “Den Bosch is ook onze stad, en wij willen hier wonen’’, zegt Jordi Prins standvastig door de microfoon.

Hij is trots op het aantal handtekeningen dat hij en zijn medestudenten hebben opgehaald. “Maar liefst 1029 jongeren staan voor meer woonruimte in Den Bosch. Nu móét er wat gebeuren, en dat gaan wij samen doen’’, zegt hij terwijl hij de petitie overhandigt aan wethouder Roy Geers.

De wethouder stelt de manier waarop de studenten het probleem aanpakken erg op prijs. “Jullie hebben allemaal de moeite genomen om een petitie te ondertekenen en deze hier persoonlijk te overhandigen, in de huiskamer van Den Bosch’’, zegt hij. “Maar wat ik vooral waardeer, is dat jullie het sámen met ons willen doen, jullie input en ideeën zijn erg zinvol. Hier hebben wij als gemeente veel aan.’’

De petitie is in ontvangst genomen, maar nu moeten er stappen ondernomen worden. “Dinsdag is houdt de gemeenteraad de raadsvergadering, en daar zal onze petitie bij betrokken worden. Vanuit daar kijken we verder. Ik hoop dat we snel stappen kunnen ondernemen om de woningen écht te kunnen realiseren’’, zegt Jordi.