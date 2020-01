Recensie: eerste Nederlandse Netflix original Ares toont lugubure kant studentenleven

Eindelijk is daar een Netflix-serie van Nederlandse bodem. Was Undercover nog vooral een Vlaams feestje, met Ares zet het streaming platform een echt Nederlands product op de internationale markt. Ares draait om een studentenvereniging voor de elite en een eeuwenoud geheim.

Ares is een psychologische horrorserie die zich afspeelt in Amsterdam. De hoofdrol zijn voor de twee vrienden Jacob en Rosa, die worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij een geheim studentengenootschap. Daar geven zij zich over aan een wereld vol rijkdom en macht, maar ze moeten een hoge prijs betalen. De club blijkt gebouwd te zijn op een plek vol demonische geheimen uit het Nederlandse verleden. En natuurlijk, bij de Nederlandse elite horen, vergt vele offers.

Ares kent sterke en zwakke punten. Sterk is het horroraspect. Bepaalde scenes zijn echt heerlijk bloederig en luguber. Ook het hele idee achter de serie vormt een goede basis achter het verhaal: hoe kan het dat een klein land als Nederland zo welvarend is geworden? Verder is het een goede zet geweest om de afleveringen rond de 30 minuten te houden. Zelfs als je niet helemaal het verhaal zit, kijk je toch sneller door. Het is tenslotte steeds maar een half uur dat je aan het bingen bent.

Zwak is het acteerspel van sommige castleden. Vooral binnen de studentenvereniging zitten een aantal slechte acteurs. De makers hadden er goed aan gedaan meer te leunen op het horroraspect omdat dat wel overtuigt.

Het valt te betwijfelen of Ares een internationale hit wordt zoals eerder het Spaanse La Casa del Papel of het Duitse Dark, maar dat het vier uur lang prima weet te boeien is zeker.