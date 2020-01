Soeprecensie: hoe lekker is de tomatensoep uit de kantine?

Illustratie: Maartje Soeters

Soep is eigenlijk altijd een goed idee. Vaak heeft het iets troostrijks en het warmt je in de kille wintermaanden lekker op. Bij Avans zijn we flinke soepeters, blijkt. Op sommige middagen staan mensen in de rij voor hun portie ‘troost in een kommetje’. De soep van de kantines heeft zelfs een eigen Instagrampagina. De redactie van Punt is ook slurpgraag, dus recenseren we de komende tijd Avanssoepen.

Klassieke tomatensoep, prijs 1,55 euro

Beoordeling

Wat een smaakbom is deze vegetarische tomatensoep! Een stevig gerecht van volgens mij maar een paar ingrediënten en toch diep van smaak. Ik vraag de kok van de kantine van Breda naar de herkomst van de soep. “De tomatensoep van vandaag komt van de Verspillingsfabriek”, vertelt hij. “Lelijke groenten die in de supermarkt niet worden gekocht, krijgen daar een nieuw leven in de vorm van soepen en sauzen.” Na deze uitleg struin ik het web af, op zoek naar de ingrediënten van de tomatensoep van de Verspillingsfabriek. De belangrijkste ingrediënten blijken tomaat, paprika en bouillon.

Eindoordeel

Het is te hopen dat deze simpele maar smaakvolle tomatensoep een blijvertje is. Gelukkig staat -ie regelmatig op het menu, dus we hebben goede hoop.

Soepballen

Soepweetje

Een van de meest geliefde kant en klaar tomatensoepen, wordt sinds in 1957 Oss gemaakt. Het gaat natuurlijk om de vermaarde Unox tomatensoep, uit stazak of blik. In Oss wordt bliksoep zelfs 24 uur per dag gemaakt, omdat Nederland er blijkbaar geen genoeg van kan krijgen.

