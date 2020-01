Soeprecensie: kippensoep als troost op donkere winterdagen

Bij Avans zijn we flinke soepeters, blijkt. Op sommige middagen staan mensen in de rij voor hun portie ‘troost in een kommetje’. De soep uit de kantine heeft zelfs een eigen Instagrampagina. De redactie van Punt is ook slurpgraag, dus recenseren we de komende tijd Avanssoepen.

Oosterse kippensoep, 96 cent

Beoordeling

Buiten is het donker en de dagen lengen maar langzaam. Niets zo lekker als een kippensoepje op een winterse dag. Er is een haast overweldigende variatie aan kippensoepen. Ditmaal in de kantine van Avans: eentje met oosterse twist. Wat dat inhoudt: een Chinese groentemix in elk geval. Verder bevat deze soep weinig stukjes kip, maar wel veel vermicelli. Of dat laatste oosters is, valt te betwijfelen. De bouillon is licht gekruid en best smakelijk. Tip: de croutons waarmee je voor 30 cent je kommetje troost kunt opleuken, geven deze soep net dat beetje extra. Jammer dat ze niet gratis zijn.

Eindoordeel

Met de oosterse kippensoep krijg je wat je verwacht: een aardige kippensoep met een kleine twist. Voor de karige kipstukjes hoef je het niet te doen, maar hou je van Chinese groenten en veel vermicelli, dan is dit een dis voor jou.

Soepballen

Soepweetje

Over de medicinale kwaliteiten van kippensoep bestaan allerlei hardnekkige vooroordelen. De Volkskrant besloot het een paar jaar geleden uit te zoeken. Conclusie? Griep of verkoudheid duurt niet korter door kippensoep, maar een vertrouwd kommetje dampende troost kan ons een fijn gevoel geven. Daar slurpen we op.