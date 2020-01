Speedmeet studenten Social Work en stageplekken: ‘studenten stellen goede, gerichte vragen’

Student Nicoline Mulders krijgt uitleg over de divisie Welzijn

Tweedejaarsstudenten Social Work lopen tien maanden stage in het derde jaar van hun opleiding. Ze zijn nu al bezig met het vinden van een geschikte stageplek. Tijdens een speedmeet in het Atrium aan de Onderwijsboulevard gingen zij in gesprek met onder andere ziekenhuizen, zorginstellingen en een forensisch psychiatrisch centrum.

“Bij ons werk je met patiënten die minimaal vier jaar in de gevangenis hebben gezeten”, vertelt Natascha Poels van Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel aan student Maartje van den Tillaard. “We behandelen patiënten met ernstige psychiatrische problemen, met vaak een tbs-maatregel. Je begeleidt deze mensen tijdens je stage in hun dagelijkse ritme. Ze wonen hier op verschillende afdelingen, ingedeeld per stoornis.”

In de kliniek kom je volgens Natascha heftige problematiek tegen, waardoor je als stagiaire stevig in je schoenen moet staan. “Sommige patiënten manipuleren. We kijken daarom tijdens een meeloopdag of je een sterke persoonlijkheid hebt.”

Student Maartje ziet een stageplek bij de Rooyse Wissel wel zitten. “Het lijkt me interessant en een uitdaging, vanwege de problematiek. In maart ga ik naar de oriëntatiedag. Ik hoop dat ik het kan regelen met mijn bijbaan omdat ik op deze stageplek volledig meedraai in het rooster. Dus ook weekenden en avonddiensten.”

Het is de eerste keer dat de opleiding Social Work op deze manier studenten en stageplekken met elkaar in contact brengt. Voorheen gebeurde dit tijdens een instellingenmarkt op de Avanslocatie aan het Hervenplein. Verspreid door het hele gebouw konden studenten langs stands lopen en kwamen zij gewoon aanwaaien. Nu schreven studenten zich in en kregen ze vijftien minuten de tijd om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van potentiële stageplekken.

Goed voorbereide studenten

“Op deze manier gaat het veel beter”, vindt Kiki Langens. Ze vertegenwoordigt de kinderafdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. “Je merkt dat studenten ook beter voorbereid zijn en goede vragen stellen omdat ze zich van tevoren konden inlezen in de organisatie.”



Student Nicoline Mulders ging voorbereid het gesprek in met Amarant, dat zorg aanbiedt aan mensen met een beperking, autisme of hersenletsel. Ze nam haar cv mee en vroeg gericht naar de divisies waarin de organisatie is opgedeeld. “Ik ben hier omdat ik er graag achter wil komen welke divisie het best bij me past. Ik vermoed zorg of welzijn als ik de wijk in wil om cliënten de ondersteunen.”