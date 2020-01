Student Business Innovation ontvangt 25.000 euro voor sigarettenrookmelder

Vince Canisius, oprichter Smooq Alert

Avansstudent Vince Canisius ontvangt 25.000 euro subsidie voor zijn startup Smooq Alert. Hij ontwikkelt slimme sensoren die sigarettenrook herkennen. Het bedrag werd toegekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Smooq Alert ontwikkelt en test een universele melder die sigarettenrook signaleert in hotelkamers. “Slimme sensoren herkennen rokende gasten en maken een melding wanneer er op een plek gerookt wordt waar dit niet is toegestaan”, legt de vierdejaarsstudent uit. “Zo is er 24 uur per dag toezicht op het rookvrije beleid.”

Vince hoorde vorige maand dat de subsidie werd toegekend. Hij noemt het een grote stimulans. “Ik heb het ministerie overtuigd dat mijn idee levensvatbaar is. De commissie waar ik mijn idee presenteerde, gaf me op alle punten van beoordeling een hoge score. Een bewijs dat ik met unieke technologie bezig ben.”

Patentaanvraag

Met de subsidie kan Vince een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Daarbij onderzoekt hij de technologie die de startup gebruikt, gericht op software-en hardwareontwikkeling. Ook is hij bezig met een octrooionderzoek, waardoor Vince niet teveel kan uitweiden over de technologie die hij ontwikkelt. “Dat kan de patentaanvraag in gevaar brengen”, zegt hij.

“Als blijkt dat het concept dat ik voor ogen heb te realiseren is, ga ik opzoek naar investeerders die doorontwikkeling financieren. Daarom is de subsidie ook interessant voor alle potentiële geldschieters die ik in mijn netwerk verzamel.”